Смерть путіна, розвал росії, майбутнє Херсона, Криму та Донбасу: топ-5 заяв головного розвідника України

Для України війна закінчиться абсолютною перемогою, у росії є два варіанти

Начальник головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов людина непублічна, але він дав важливе та розгорнуте інтерв’ю про те, як сталося повномасштабне вторгнення росії в Україну, в якому стані зараз перебуває кривавий диктатор володимир путін, і чим усе це закінчиться.

"Телеграф" зібрав у цитатах п’ять головних заяв глави ГУР з інтерв’ю "Українській правді".

У путіна були варіанти по Україні, але він обрав "найтупіший і найжорстокіший"

Він мав кілька варіантів, як усе це реалізовувати. Я вам говорю як представник розвідки: у нього були в принципі абсолютно реалістичні варіанти, які могли досить погано для нас закінчитись у досить короткій перспективі. Але путін за доброю російською традицією обрав найтупіший і найжорстокіший варіант. Він приймав рішення особисто, хочу наголосити на цьому. Ніхто особливого впливу на прийняття цього рішення не мав.

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Основним аспектом його плану було не пізніше ніж на третю добу захопити адмінбудівлі Києва, не пізніше ніж на десяту добу завершити активну військову фазу, тобто повністю знищити будь-який опір на території України до річки Дніпро. Він у це вірив.

Він – хвора людина, ви повинні це розуміти, яка дуже залежить від символів, дат, символізму тощо.

путін хоче всю Україну, але готує план "Б"

Оскільки вони несуть значні втрати й у них великі військові невдачі, вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області – це вже є перемога.

Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу. Це абсолютно не спрацює.

Що чекає на Херсонщину

Дивіться, вони вже тричі намагалися зробити "референдум". Вони вже зрозуміли, що не йдуть люди на референдум, вони не прийдуть і не проголосують навіть під впливом, під яким там зараз перебувають. Цього не буде. Тепер вони проробляють інші варіанти, без референдуму.

Просто по зверненню, скажімо так, тимчасового "керівництва" цих областей. І хочуть це все назвати Херсонська таврійська губернія. Тобто це територія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Херсонська область.

Колись, в царські часи, вони визнавали Херсонську губернію з адміністративним центром у місті Сімферополь. От вони хочуть це відродити.

І, таким чином, один з основних варіантів, який вони зараз опрацьовують – це приєднання Херсонської області до Криму і входження до складу росії як Таврійська губернія.

Думка людей їх не цікавить, абсолютно.

Україна поверне всі території, а росія може розвалитися

Активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців.

Війна закінчиться поверненням усіх наших окупованих територій. До кінця року ми маємо як мінімум зайти на територію Криму.

Для росії є два варіанти.

Перший – зміна політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності росії. Наголошую – при формальному.

При цьому варіанті всі звинуватять особисто путіна та найближче його оточення і скажуть, що росія ні до чого.

Будуть виводити війська з усіх окупованих територій усюди у світі. Окуповані території повернуться до тих країн, кому вони в принципі й належать – до Грузії, до Японії, до Німеччини і так далі.

А росія почне відновлювати функціонування як цивілізована держава. Розпочне заново, скажімо так. На певний проміжок часу це буде працювати. Далі нам покаже тільки історія.

Другий варіант – це розділення росії на три і більше частини. На нові незалежні держави.

путін хворий

Він має кілька важких захворювань, одне з яких рак. Але сподіватися, що путін помре завтра, не варто. У нього щонайменше кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда. Він значно скоротив доступ людей до себе. До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Усіх інших він тримає дистанційно.

Подивіться історію будь-якого диктатора ХХ-ХХІ сторіччя. Вони закінчили однаково, абсолютно всі. В більшості випадків вони загинули не по своїй волі, і путін закінчить точно так само.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у путіна також є великі проблеми з наступниками.