Это война: экономист оценил, как в Украине упадут зарплаты

Сейчас беднеют все украинцы, но это продлится недолго, обещает экономический эксперт

Несмотря на тяжелый военный период и колебания курса валют, экономика Украины пойдет в рост прежде чем средняя зарплата опустится ниже граничной отметки в $400.

Об этом известный украинский экономист Михаил Кухар высказался в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

В ходе разговора обратили внимание на то, что цены в Украине стремительно растут, а зарплаты не меняются, из-за чего украинцы, имеющие доходы и сбережения в национальной валюте, беднеют.

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"И те, кто имеет сбережения в долларах, будут беднее. Рост гривневых цен на 20%, даже если у тебя такое же количество долларов, все равно меньше товаров купишь, — подчеркнул Кухар. — Да, уважаемый мой друг, это война. И это еще не самые плохие последствия".

Экономист заметил, что Украина впервые в новейшей истории столкнулась с таким количеством мигрантов, — если ранее заробитчане в среднем переводили в Украину $1,2 млрд, то сейчас наоборот наблюдается отток валюты в размере $3 млрд, которые переводят на жизнь беженцам за границу.

Однако есть граничная точка, ниже которой средняя зарплата в Украине не должна опуститься, прежде чем пойдет снова в рост.

"До войны была средняя зарплата 615 долларов, а в Киеве – 925 долларов. Мы не ожидаем, что средняя зарплата упадет менее 400 долларов. А потом они начнут расти галопирующими темпами", — дал прогноз Кухар.

Напомним, ранее эксперты в финансах озвучили свои рецепты восстановления украинской экономики.