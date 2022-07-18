Украинцев должно быть 50 млн: эксперт объяснил, почему это критически важно

С деньгами для восстановления страны помогут западные партнеры, а человеческий ресурс придется где-то искать самостоятельно

Министр обороны Украины Алексей Резников недавно назвал не только фактическую численность украинской армии – более 1 миллиона человек, но и желаемое количество силовиков, которые должны обеспечить безопасность государства после окончания войны. По его мнению, это должно быть 500 тысяч: около 360 тысяч — ВСУ, остальные — Нацгвардия, полиция, пограничники, СБУ и т.д. Эта цифра должна быть ключевой при определении населения, необходимого для послевоенной Украины.

Как рассуждает экономист, эксперт центра CASE Украина Евгений Дубогрыз в своей колонке для "ЛБ", армия мирного времени должна составлять 1% населения – максимум, который может позволить себе обеспечивать в долгосрочной перспективе экономика. Таким образом, Украина нуждается, чтобы в ее пределах жило не менее 50 миллионов человек.

Вдобавок к населению необходимы будут средства, технологии, управленческие услуги, но все это нашему государству пообещали западные партнеры. А вот рост численности населения – это дело сугубо внутреннее. "Если у нас не будет 50 миллионов населения, экономическое развитие Украины будет возможно только за счет внешних ресурсов и внешней помощи. Или, саркастически говоря, "будем сидеть на игле Запада", — уверен Дубогрыз. Он предлагает сделать прирост населения – основой для оценки государственной политики.

По оценке экономиста, после войны население Украины составит 30-32 миллиона (против 38-40 миллионов до войны). Следовательно, скорый прирост населения необходимо будет обеспечить не только стимулируя рождаемость путем улучшения условий жизни – общего бытового комфорта, комфорта ведения бизнеса и т.д. Понадобится и привлечение иностранцев. "Это невозможно без тотальной перестройки как самой работы, так и подходов и коммуникаций государства. Даже, как бы пафосно оно ни звучало, философии государства", — заявил эксперт.

С этой целью он предлагает менять государственную миграционную политику в сторону упрощения предоставления вида на жительство, разрешений на работу, гражданства. При этом должна снижаться зарегулированность в экономической политике – меньшее вмешательство правоохранителей и различных инспекций, упрощение условий открытия и ведения бизнеса, снижение роли в его жизни надзорных органов. Важно будет уделять внимание и коммуникационной политике – снижать уровень нетерпимости в обществе и предубежденности к чужакам. Отдельно Дубогрыз указывает на необходимость привлечения россиян как крупнейшего потенциального источника человеческого капитала, без риска проникновения в общество "русского мира".

"Это минимум задач. За каждой из них стоят годы работы, изменения законов, изменения регуляций, изменения экономической среды. Каждую из них можно — и надо — "нарезать" на презентации, рабочие группы и конкретные планы действий", — подчеркнул эксперт.

Как сообщал "Телеграф", в настоящее время в Украине представлен план быстрого восстановления жилья Fast Recovery, предусматривающий полное восстановление тысяч домов и объектов инфраструктуры на деоккупированных территориях.