Українців має бути 50 млн: експерт пояснив, чому це критично важливо

З грішми для відновлення країни допоможуть західні партнери, а людський ресурс доведеться десь шукати самостійно

Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно назвав не тільки фактичну чисельність української армії – понад 1 мільйон осіб, але й бажану кількість силовиків, які мають забезпечити безпеку держави після закінчення війни. На його думку це має бути 500 тисяч: близько 360 тисяч – ЗСУ, решта – Нацгвардія, поліція, прикордонники, СБУ, тощо. Ця цифра має бути ключовою при визначенні кількості населення, необхідного для повоєнної України.

Як розмірковує економіст, експерт центра CASE Україна Євген Дубогриз у своїй колонці для "ЛБ", армія мирного часу має складати 1% від населення – максимум, який може дозволити собі забезпечувати у довгостроковій перспективі економіка. Таким чином, Україна потребуватиме, щоби в її межах жило не менше 50 мільйонів людей.

На додачу до населення необхідні будуть кошти, технології, управлінські послуги, але все це нашій державі пообіцяли західні партнери. А от ріст кількості населення – це справа суто внутрішня. "Якщо в нас не буде 50 мільйонів населення, економічний розвиток України буде можливий лише за рахунок зовнішніх ресурсів та зовнішньої допомоги. Або, саркастично висловлюючись, "сидітимемо на голці Заходу", — впевнений Дубогриз. Він пропонує зробити приріст населення – основою для оцінки державної політики.

За оцінкою економіста, після війни населення України становитиме 30-32 мільйони (проти 38-40 мільйонів до війни). Отже, швидкий приріст населення необхідно буде забезпечити не тільки стимулюючи народжуваність шляхом поліпшення умов життя – загального побутового комфорту, комфорту ведення бізнесу, тощо. Знадобиться і залучення іноземці. "Це неможливо без тотальної перебудови як самої роботи так і підходів та комунікацій держави. Навіть, як би пафосно воно не звучало, філософії держави", — заявив експерт.

Для цього він пропонує міняти державну міграційну політику в бік спрощення надання посвідок на проживання, дозволів на роботу, громадянства. При цьому має знижуватись зарегульованість у політиці економічній – менше втручання правоохоронців та різних інспекцій, спрощення умов відкриття та ведення бізнесу, зниження ролі в його житті наглядових органів. Важливо буде приділяти увагу і комунікаційній політиці – знижувати рівень нетерпимості в суспільстві та упередженості до чужинців. Окремо Дубогриз вказує на необхідність залучення росіян, як найбільшого потенційного джерела людського капіталу, без ризику проникнення в суспільство "русского міра".

"Це мінімум задач. За кожною з них стоять роки роботи, зміни законів, зміни регуляцій, зміни економічного середовища. Кожну з них можна – та треба — "нарізати" на презентації, робочі групи та конкретній плани дій", — наголосив експерт.

Як повідомляв "Телеграф", наразі в Україні представлено план швидкого відновлення житла Fast Recovery, який передбачає повне відновлення тисяч будинків та об’єктів інфраструктури на деокупованих територіях.