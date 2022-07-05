"Це те, що потрібно робити негайно": в ОП розповіли деталі плану відновлення України Fast recovery

В Україні хочуть відбудувати 700 шкіл та садочків, зруйнованих війною

Україна презентувала план відновлення України, на конференції у швейцарському Лугано. Проєкт розрахований на 10 років. Його загальний кошторис сягає близько 750 млрд доларів.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, перший етап плану Fast Recovery — відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури.

"Це те, що потрібно робити негайно – прямо зараз. Загальний бюджет Fast recovery становить — майже $17,4 млрд", — підкреслив Тимошенко.

За його інформацією, вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об’єктів. Серед них: майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання).

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Також Тимошенко розповів, що ОП зараз працює над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації держави.

"Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд. Очевидно, що цифра зросте – оскільки війна продовжується. Звичайно, що відбудова такого рівня потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості", — підкреслив заступник.

Нагадаємо, що ЄС розглядає можливість надання фіндопомоги у розміри близько 500 млрд євро.