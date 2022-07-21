"Сюрпризы" в иностранных онлайн-магазинах: почему заплатить придется больше, чем указано на ценнике

Покупки в иностранных онлайн-магазинах не всегда могут оказаться выгодными

На многих иностранных сайтах при оплате заказа гривневой картой зачастую включается двойная конвертация, которая приведет к тому, что указанная стоимость покупки в гривне окажется намного меньшей, чем реальная сумма списанных средств.

Как напомнил в своем телеграм-канале основатель Monobank Олег Гороховский, эта функция называется DCC (Dynamic Currency Conversion или динамическая конвертация валют).

В чем суть

"Работает это так: вам показывают сумму в гривне, а присылают к списанию с карты сумму в валюте", — напомнил Гороховский.

Он отметил, что когда с курсами валют все хорошо, то покупатели зачастую даже не замечают этот момент, поскольку курсы Visa и Mastercard не сильно отличаются от рыночных.

Впрочем, сейчас ситуация немного иная.

Гороховский навел пример, покупки в иностранном магазине на сумму 2 926 гривен, что по официальному курсу НБУ будет составлять ровно 100 долларов США. Однако в настоящее время в банке курс установлен на уровне в 35,90, то есть если иностранный магазин запросит к оплате 100 долларов, то с карты списано будет 3590 гривен.

Что с этим делать

Зачастую в иностранных магазинах есть возможность выбрать отображение валюты, в которой производится расчет. Если переключить отображение на евро или доллары, то это позволит иметь представление о стоимости покупки и избежать "сюрпризов".

К тому же есть и более радикальный способ, например запретить двойную конвертацию в мобильном приложении банка.

Напомним, в начале июля многие украинские банки вернули рыночный курс валют для безналичных расчетов по гривневых и валютных картах. Это необходимо для того, чтобы избежать так называемого "валютного туризма", когда деньги снимались за рубежом по карточному курсу, а затем продавались в Украине уже по наличному.