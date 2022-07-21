"Сюрпризи" в іноземних онлайн-магазинах: чому заплатити доведеться більше, ніж зазначено на ціннику

Покупки в іноземних онлайн-магазинах не завжди можуть виявитися вигідними

На багатьох іноземних сайтах при оплаті замовлення гривневою картою найчастіше включається подвійна конвертація, яка призведе до того, що вказана вартість покупки у гривні виявиться набагато меншою, ніж реальна сума списаних коштів.

Як нагадав у своєму телеграм-каналі засновник Monobank Олег Гороховський, ця функція називається DCC (Dynamic Currency Conversion або динамічна конвертація валют).

В чому суть

"Працює це так: вам показують суму у гривні, а надсилають до списання з картки суму у валюті", — нагадав Гороховський.

Він зазначив, що коли з курсами валют все добре, то покупці часто навіть не помічають цей момент, оскільки курси Visa та Mastercard не дуже відрізняються від ринкових.

Втім, зараз ситуація дещо інша.

Гороховський навів приклад, покупки в іноземному магазині на суму 2 926 гривень, що за офіційним курсом НБУ складатиме рівно 100 доларів США. Проте наразі у банку курс встановлено на рівні 35,90, тобто якщо іноземний магазин запросить до оплати 100 доларів, то з картки списано буде 3590 гривень.

Що з цим робити

Найчастіше в іноземних магазинах є можливість вибрати показ валюти, в якій здійснюється розрахунок. Якщо перемикнути відображення на євро чи долари, то це дозволить мати уявлення про вартість покупки та уникнути "сюрпризів".

До того ж є і радикальніший спосіб, наприклад заборонити подвійну конвертацію в мобільному додатку банку.

Нагадаємо, на початку липня багато українських банків повернули ринковий курс валют для безготівкових розрахунків за гривневими та валютними картками. Це необхідно для того, щоб уникнути так званого "валютного туризму", коли гроші знімалися за кордоном за картковим курсом, а потім продавалися в Україні вже за готівкою.