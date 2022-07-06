"ПриватБанк" повертає ринковий курс для безготівкових розрахунків: кого це торкнеться

Рішення торкнеться як валютних карт, так і гривневих

Один із найбільших українських банків "ПриватБанк" з 6 липня повертає ринковий курс обміну валют для безготівкових розрахунків.

Як інформує пресслужба банку, насамперед це стосуватиметься курсів конвертації за картками, зняття готівки та переказів коштів з валютних карток в Україні.

Крім того, ринковий курс буде введений для всіх операцій з гривневими картами за кордоном.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в НБУ все частіше говорять про скасування фіксованого курсу валют, який був запроваджений в Україні після початку вторгнення Росії, проте економічний експерт Олексій Кущ вважає, що якщо таке рішення буде прийнято зараз, то долар може підскочити аж до 60 гривень.

Водночас за словами економічного експерта Олександра Охріменка, середній курс у 35,5 гривні за долар уже став звичним, а зрушити його зможе лише серйозна зміна стану справ на фронті.