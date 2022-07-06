"ПриватБанк" возвращает рыночный курс для "безнала": кого это коснется

Решение коснется как валютных карт, так и гривневых

Один из крупнейших украинских банков "ПриватБанк" с 6 июля возвращает рыночный курс обмена валют для безналичных расчетов.

Как информирует пресс-служба банка, в первую очередь это коснется курсов конвертации по картам, снятия наличных средств и переводам средств по валютным картам в Украине.

Кроме того рыночный курс будет введен для всех операций с гривневыми картами за рубежом.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в НБУ все чаще говорят об отмене фиксированного курса валют, который был введен в Украине после начала вторжения россии, однако экономический эксперт Алексей Кущ считает, что если такое решение будет принято сейчас, то доллар может подскочить вплоть до 60 гривен.

Вместе с тем по словам экономического эксперта Александра Охрименко, средний курс в 35,5 гривны за доллар уже стал привычным, а сдвинуть его сможет лишь серьезное изменение положения дел на фронте.