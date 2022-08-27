Выход на пенсию: украинцам объяснили, вносится ли учеба в страховой стаж

В ПФУ объяснили, что такое страховой стаж и вносятся ли в него периоды учебы

Период обучения будет защитан в страховой стаж украинцев, если оно проходилось до 2004 года. Если же обучение проходило после 2004 года, то его тоже можно засчитать в страховой стаж, но уже с одним условием.

Как информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), страховой стаж это период, в течение которого гражданин подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачены ежемесячные страховые взносы.

Понятие "страховой стаж" было введено 1 января 2004 года, после того, как закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" вступил в силу. Все периоды трудовой деятельности до этой даты вносились в страховой стаж на основании закона "О пенсионном обеспечении".

В ПФУ объясняют, что таким образом весь трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года причисляется к страховому стажу. К нему также добавляются периоды обучения в высших и средних специальных учреждениях образования, если оно проходилось на дневной форме.

После указанной даты эти годы можно добавить в страховой стаж, но только при уплате единого социального взноса.

Для подтверждения прохождения обучения необходимо предоставить соответствующие дипломы, свидетельства или другие документы, в которых есть информация о периоде обучения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что части украинцев не зачислят в пенсионный стаж за работу во время войны. Это касается предпринимателей, которые воспользовались правом не платить один из основных налогов.