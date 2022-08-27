Вихід на пенсію: українцям пояснили, чи вноситься навчання до страхового стажу

У ПФУ пояснили, що таке страховий стаж і чи вносяться до нього періоди навчання

Період навчання буде захиститись у страховий стаж українців, якщо воно проходило до 2004 року. Якщо ж навчання проходило після 2004 року, то його також можна зарахувати до страхового стажу, але вже з однією умовою.

Як інформує пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), страховий стаж – це період, протягом якого громадянин підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачено щомісячні страхові внески.

Поняття "страховий стаж" було введено 1 січня 2004 року, після того, як закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" набув чинності. Усі періоди трудової діяльності до цієї дати вносилися до страхового стажу на підставі закону "Про пенсійне забезпечення".

У ПФУ пояснюють, що таким чином весь трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу. До нього також додаються періоди навчання у вищих та середніх спеціальних закладах освіти, якщо воно відбувалося на денній формі.

Після зазначеної дати ці роки можна додати до страхового стажу, але тільки при сплаті єдиного соціального внеску.

Для підтвердження проходження навчання необхідно надати відповідні дипломи, свідоцтва чи інші документи, які мають інформацію про період навчання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частини українців не зарахують до пенсійного стажу за роботу під час війни. Це стосується підприємців, які скористалися правом не сплачувати один з основних податків.