"Рубикон пройден": эксперты рассказали, упадет ли гривна в ближайшие месяцы

Чего ждать от курса валют в Украине этой осенью

Украина уже прошла пиковый период разгона инфляции и роста курса доллара в 2022 году, о чем может свидетельствовать решение НБУ не повышать учетную ставку.

Такое мнение высказала в комментарии OBOZREVATEL глава правления Cominbank Татьяна Путинцева, которая высказала мнение, что доллар в Украине будет оставаться на отметках в 36-37 гривен в течение сентября и октября.

Она также не исключает, что наличный курс может опуститься с 40-41 грн до 39 грн.

Путинцева указала также на то, что в августе и начале сентября инфляция не превышала 1-3%, что дает основания делать оптимистичные прогнозы.

"Рубикон обесценивания гривны в 2022 году уже пройден. Вполне вероятно, что с сентября по декабрь включительно общий уровень инфляции вряд ли превысит 5-7%", – подсчитала банкир.

Такое же мнение в комментарии "24 каналу" высказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

По его словам, благодаря поддержке западных партнеров гривна подешевела не столь значительно, как могла бы. При этом он отметил, что без западной поддержки за один доллар вполне могли бы просить более сотни гривен.

Вместе с тем Дубас говорит, что сейчас ситуация с украинской экономикой нормальная, а ситуация с курсом валют будет зависеть в первую очередь от ситуации на фронте и продолжения западной поддержки.

"Если это будет, то мы можем смело рассчитывать на то, что показатели на обменниках будут оставаться такими же до конца года", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", эксперт назвал три фактора, которые могут помочь не только удержать, но и укрепить курс гривны в ближайшем будущем.