"Рубікон пройдено": експерти розповіли, чи впаде гривня найближчими місяцями

Чого чекати від курсу валют в Україні цієї осені

Україна вже пройшла піковий період розгону інфляції та зростання курсу долара у 2022 році, про що може свідчити рішення НБУ не підвищувати облікову ставку.

Таку думку висловила у коментарі OBOZREVATEL голова правління Cominbank Тетяна Путінцева, яка висловила думку, що долар в Україні залишатиметься на позначках 36-37 гривень протягом вересня та жовтня.

Вона також не виключає, що курс готівки може опуститися з 40-41 грн до 39 грн.

Путінцева вказала також на те, що в серпні та на початку вересня інфляція не перевищувала 1-3%, що дає підстави робити оптимістичні прогнози.

"Рубікон знецінення гривні у 2022 році вже пройдено. Цілком імовірно, що з вересня по грудень включно загальний рівень інфляції навряд чи перевищить 5-7%", — підрахувала банкір.

Таку ж думку у коментарі "24 каналу" висловив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

За його словами, завдяки підтримці західних партнерів гривня подешевшала не так значно, як могла б. При цьому він зазначив, що без західної підтримки за один долар цілком могли б просити понад сотню гривень.

Водночас Дубас каже, що зараз ситуація з українською економікою нормальна, а ситуація з курсом валют залежатиме насамперед від ситуації на фронті та продовження західної підтримки.

"Якщо це буде, то ми можемо сміливо розраховувати на те, що показники в обмінниках будуть залишатися такими ж до кінця року", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", експерт назвав три фактори, які можуть допомогти не лише утримати, а й зміцнити курс гривні у найближчому майбутньому.