Поломанные ТЭС и угроза экспорту: хватит ли украинцам электроэнергии зимой

Как происходит подготовка к зиме тепловых электростанций

Подготовка к отопительному периоду состоит не только в накоплении природного газа в хранилищах, но и в обеспечении стабильности электроснабжения. Тем более, в случае ракетных ударов по объектам энергетики, поставки электричества возобновить быстрее и проще, чем, например, поставки тепла.

На сегодняшний день в разрезе наличия ресурса в энергосистеме, у Украины есть две основные проблемы: отключение от сети крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и большая аварийность энергоблоков тепловых электростанций. Последняя проблема присуща украинской энергосистеме уже несколько лет.

Сколько потребуется электроэнергии?

В 2021 году Украина потребила 154,8 млрд кВт-ч с учетом технологических потерь в сетях. Крупнейшим производителем стали атомные станции – более 55% в структуре генерации. Около 30% произвели ТЭС и ТЭЦ. То, что осталось: ГЭС и зеленая генерация: солнечные и ветровые станции.

Проблема в том, что график потребления электроэнергии в стране неравномерен. Днем потребляется больше, чем ночью. Зимой потребляется больше, чем летом.

АЭС, дающие наибольшее количество электроэнергии, не могут быстро наращивать или сбрасывать мощность. Для этого используются гидро-, гидроаккумулирующие и тепловые станции.

То есть, даже при наличии необходимого состава оборудования АЭС, в работе всегда должны быть маневровые мощности тепловых станций. Потому что ГЭС зависят от погоды: выдают больше, если осенью-зимой много осадков. Но снижают выработку, если дождей и снега мало.

До войны пиковая мощность потребления Украины зимой доходила до 20 ГВт.

Мощность – это количество электроэнергии, произведенной в час. Если мощность потребления, например, 15 ГВт длится сутки, то потребление составит 15 ГВт*24 часа = 360 ГВт-ч, или млн кВт-ч.

Впрочем, во время войны потребление электроэнергии в стране значительно снизилось за счет падения промышленного производства. До 24 февраля на промышленность приходилось около 70% от общего потребления электроэнергии. Очевидно, сократилось и потребление домохозяйствами.

То есть, этой зимой пиковая мощность потребления будет значительно меньше.

Что мы потеряли?

Наибольший урон для генерации – оккупация Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая имеет мощность 6 ГВт из условных 14 ГВт всей мощности Энергоатома. С начала оккупации орки постоянно пытаются подключить ЗАЭС к энергосистеме россии. Либо через Донецк, либо через Крым.

Проблема для них в том, что во время войны украинская энергосистема была отсоединена от россии и беларуси и 16 марта синхронизирована с европейской энергосистемой. Поэтому "переключить выключатель" ЗАЭС оказалось нелегкой задачей.

Теперь, чтобы присоединить станцию к энергосистеме россии, оккупантам придется построить линию электропередачи в Крым или Донецк. Но им сложно это сделать в условиях активных боевых действий.

Впрочем, оккупанты реализовали задачу минимум: постоянными обстрелами сетей и самой станции отсоединяют ЗАЭС от украинской энергосети, уменьшая наш запас генерации. Правда, это может привести к катастрофе.

При отключении АЭС от сети включаются резервные дизель-генераторы для питания системы охлаждения реакторов. Если питание по каким-либо причинам будет остановлено, работающему реактору достаточно несколько часов, чтобы произошел "второй Чернобыль" или "вторая Фукусима".

Кроме того, в оккупации оказались Луганская, Углегорская и Запорожская тепловые станции. В непосредственной близости от линии фронта Кураховская, Славянская, Змиевская и Криворожская ТЭС. То есть потеряно или под угрозой примерно половина оборудования ТЭС, которое было в системе до войны.

Также ракетные удары и разрушения получили теплоэлектроцентрали в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областях. ТЭЦ работают как когенерация: могут выдавать как тепло, так и электроэнергию.

Проблема в отсутствии денег и плохом менеджменте

Системный оператор НЭК Укрэнерго 22 сентября отметил увеличение количества энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийном ремонте, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Примечательно, что и в 2021 году количество таких блоков тоже было высоким. Но тогда главной причиной был шантаж энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, крупнейшего оператора ТЭС в Украине. ДТЭК требовал повышения предельных цен на продажу электроэнергии и ограничения конкуренции на рынке, из-за чего падала цена. В противном случае, говорили в ДТЭК, не хватит денег на плановые ремонты энергоблоков ТЭС.

Во время войны "слабым звеном" стал другой оператор ТЭС – государственное Центрэнерго. В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской и Змиевская ТЭС в Харьковской областях. Еще один его актив – Углегорская ТЭС в Донецкой области – оказалась в оккупации.

Причиной несвоевременного ремонта является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления. Во времена Порошенко, компанию "опекал" Игорь Кононенко. Во времена Зеленского – Игорь Коломойский.

Последние два года Центрэнерго сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его поставляют другие страны в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, часть денег на его закупку по решению Кабмина выделила другая госкомпания – Укрэнерго.

Но оказалось, что ТЭС к зиме практически не готовились. Поэтому в Центрэнерго больше поломок на энергоблоках.

Какие есть резервы?

Первый очевидный резерв для собственного потребления – экспорт электроэнергии. Несмотря на сезонное повышение потребления, по состоянию на 23 сентября Украина экспортирует в страны ЕС и Молдову мощность почти 700 МВт.

Экспорт электроэнергии очень выгоден украинским компаниям. Особенно в страны ЕС. Там наблюдается высокая цена на электроэнергию из-за газового шантажа россии. А в Украине цена низкая из-за падения потребления и большого профицита. Если в Украине рыночная цена составляет около 90 евро/МВт-ч, то в Словакии и Румынии – до 400 евро/МВт-ч.

Очевидно, что с началом холодов Украина не сможет в полной мере позволить себе такую роскошь, как экспорт. Возможно, наоборот придется импортировать часть электроэнергии в пиковые часы потребления. Так было прошлой зимой, когда Украина импортировала электроэнергию из беларуси. На тот момент альтернативы не было из-за отсутствия синхронизации с энергосистемой ЕС.

Второй традиционный резерв: существующие в Укрэнерго алгоритмы сокращения потребления. Сначала используется График ограничения мощности (ГОП) крупных потребителей. Если этого недостаточно, будет задействован график аварийного отключения (ГАО) потребителей. Это когда диспетчер составляет график поэтапного отключения отдельных потребителей электроэнергии на несколько часов. В народе этот механизм называют "веерными отключениями".