Доллар может дойти до 50 грн: банкир рассказал, что будет с экономикой в следующем году

Экономика улучшится, но доллар зависит от ситуации на фронте

В правительстве уже сформировали новый проект бюджета на 2023 год и, конечно, понятно, что большое количество денег уйдет на финансирование украинских войск. В Министерстве финансов отмечают, что какой бы они ни предусматривали экономическую ситуацию в следующем году, все зависит от событий на фронте. Тем не менее, курс американской валюты все же прогнозируют достаточно позитивно.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса для телеканала "5 канал". Он отметил, что такой ситуации в экономике, которая произошла весной, уже не последует.

"Ожидается, что экономика немного оживится в следующем году, потому что сейчас мы также видим, что ситуация намного лучше, чем все было в марте, когда все были шокированы и гораздо больше территорий находилось под оккупацией, поэтому чисто математическое сравнение — в следующем году больше ростов, как результат – налоговых поступлений", – подчеркнул инвестиционный банкир Сергей Фурса.

В Кабинете министров Украины прогнозируют, что ВВП будет расти по сравнению с военным 2022 годом, поэтому доллар предполагается на уровне 42 гривен. Хотя они также не могут отрицать, что американская валюта может вырасти до 50 гривен до конца следующего года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, доллар подешевел после недавнего скачка — что повлияло на такой курс валюты.