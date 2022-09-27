Доллар в Украине подешевел: от чего курс будет зависеть дальше

Иностранные валюты на черном рынке начали падать

На фоне напряженных событий в информационном поле страны курс американской валюты резко пошел вверх, и уже неделю валютный рынок находится под влиянием новостей, связанных с полномасштабным вторжением россии в Украину.

Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович для украинского информационного агентства "РБК-Украина". По его мнению, нервозность и психологические факторы продолжают превалировать на рынке.

"Настроения населения ухудшились после объявления россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации. НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривны", — отметил аналитик.

Котович рассказал, что в Нацбанке считают, что валютных резервов будет достаточно, чтобы сгладить дисбалансы, так что курс меняться пока не будет. Кроме того, НБУ на прошлой неделе уже продал почти 100 миллионов долларов, но это все равно не обеспечило полноценно банки наличной валютой.

Во вторник, 27 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн. Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 35,24 гривны за евро. Он снизился на 42 коп.

На черном рынке покупка американского доллара составляет 42,43 гривны, продажа – 42,60 гривны; евро – 40,35 гривен на покупку и 40,70 гривен на продажу.

Курс валют в Украине 27 сентября

Курс доллара в банках Украины 27 сентября

Курс евро в банках Украины 27 сентября

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