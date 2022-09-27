Долар в Україні подешевшав: від чого курс залежатиме далі

Іноземні валюти на чорному ринку почали падати

На тлі напружених подій в інформаційному полі країни курс американської валюти різко пішов вверх, і вже тиждень валютний ринок знаходиться під впливом новин пов'язаних з повномасштабним вторгенням росії в Україну.

Про це повідомив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович для української інформаційної агенції "РБК-Україна". На його думку, нервозність та психологічні фактори продовжують превалювати на ринку.

"Настрої населення погіршилися після оголошення росією референдумів на окупованих українських територіях, а також мобілізації. НБУ вкотре наголосив минулого тижня, що, незважаючи на зростання дисбалансів на ринку, він не має наміру найближчим часом переглядати офіційний курс гривні", – зазначив аналітик.

Котович розповів, що у Нацбанку вважають, що валютних резервів буде достатньо, аби згладити дисбаланси, так що курс мінятися поки що не буде. Крім того, НБУ минулого тижня вже продав майже 100 мільйонів, але це все одно не забезпечило повноцінно банки готівковою валютою.

У вівторок, 27 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн. Курс долара зріс на 0 коп.

Курс євро встановлено на рівні 35,24 гривень за євро. Він знизився на 42 коп.

На чорному ринку купівля американського долара становить 42,43 гривні, продаж — 42,60 гривні; євро – 40,35 гривень на купівлю і 40,70 гривень на продаж.

Курс валют в Україні 27 вересня

Курс долара в банках України 27 вересня

Курс євро в банках України 27 вересня

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