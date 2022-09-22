Долар стрімко дорожчає: у чому причина і що далі

Негативні події також впливають на курс долара

Незважаючи на спроби Національного банку України встановити стабільність курсу валют, долар невпинно зростає, а в четвер, 22 вересня, взагалі різко стрибнув уверх. Причини цьому є різні.

Хоча Україна вже майже 7 місяців знаходиться у стані повномасштабної війни, економіка вже встигла певним чином пристосуватися. Проте, слід розуміти, що курс долара занходиться під впливом негативних подій, тож на тлі оголошення володимиром путіним часткової мобілізації та невизначеності країн-партнерів щодо допомоги Україні американська валюта одразу пішла вгору. Спекулянти тут же почали продавати долар по 42-43 грн.

"Недавнім чинником додаткового зростання курсу була публікація прогнозів уряду, за якими в кінці 2023 року курс гривня-долар може наблизитися до рівня 50. Це підсилило девальваційні очікування", – вважає директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен банку" Олександр Печерицин.

При цьому в публічному просторі з'являються новини, які мали б позитивно вплинути на курсові очікування та попит на купівлю готівки. Зокрема – про ріст міжнародних резервів та надходження міжнародної допомоги. Проте, все ж таки це не настільки впливові новини, як опубліковані прогнози уряду на 2023 рік.

Незважаючи на все, спрогнозувати готівковий курс валют в умовах війни майже неможливо. Зрештою, на нього впливає низка факторів, розвиток яких непередбачуваний.

"Національний банк готовий і надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення проблеми", – підкреслюють в НБУ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, фінансист Сергій Фурса розповів українцям, чи раціонально зараз скуповувати готівковий долар.