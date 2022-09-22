Доллар стремительно дорожает: в чем причина и что дальше

Негативные события также влияют на курс доллара

Несмотря на попытки Национального банка Украины установить стабильность курса валют, доллар постоянно растет, а в четверг, 22 сентября, вообще резко прыгнул вверх. Причины этому есть разные.

Хотя Украина почти 7 месяцев находится в состоянии полномасштабной войны, экономика уже успела определенным образом приспособиться. Однако следует понимать, что курс доллара находится под влиянием негативных событий, поэтому на фоне объявления владимиром путиным частичной мобилизации и неопределенности стран-партнеров по помощи Украине американская валюта сразу пошла вверх. Спекулянты тут же начали продавать доллар по 42–43 грн.

"Недавним фактором дополнительного роста курса была публикация прогнозов правительства, согласно которым в конце 2023 года курс гривна-доллар может приблизиться к уровню 50. Это усилило девальвационные ожидания", — считает директор департамента аналитических исследований "Райффайзен банка" Александр Печерицын.

При этом в публичном пространстве появляются новости, которые должны положительно повлиять на курсовые ожидания и спрос на покупку наличных. В частности – о росте международных резервов и поступлении международной помощи. Тем не менее, это не столь влиятельные новости, как опубликованные прогнозы правительства на 2023 год.

Несмотря на все, спрогнозировать наличный курс валют в условиях войны почти невозможно. В конце концов на него влияет ряд факторов, развитие которых непредсказуемо.

"Национальный банк готов и дальше подкреплять кассы банков наличной валютой для окончательного решения проблемы", — подчеркивают в НБУ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, финансист Сергей Фурса рассказал украинцам, рационально ли сейчас скупать наличный доллар.