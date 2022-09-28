Долар може дійти до 50 грн: банкір розповів, що буде з економікою наступного року

Економіка поліпшиться, але долар залежить від ситуації на фронті

В уряді вже сформували новий проєкт бюджету на 2023 рік і, звичайно, зрозуміло, що велика кількість грошей піде на фінансування укранських військ. У Міністерстві фінансів зазначають, що якою б вони не передбачали економічну ситуації наступного року, усе залежить від подій на фронті. Проте, курс американської валюти все ж таки прогнозують достатньо позитивно.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса для телеканалу "5 канал". Він зазначив, що такої ситуації в економіці, яка сталася навесні, вже не буде.

"Очікується що економіка трохи пожвавиться наступного року, бо зараз ми також бачимо, що ситуація набагато краща, ніж усе було в березні, коли всі були шоковані і набагато більше територій перебувало під окупацією, тому чисто математичне порівняння – наступного року більше зростань, як результат – податкових надходжень", – підкреслив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

У Кабінеті міністрів України прогнозують, що ВВП буде зростати в порівнянні з воєнним 2022 роком, тож долар передбачають на рівні 42 гривень. Хоча також вони не можуть заперечувати, що американська валюта може зрости до 50 гривень до кінця наступного року.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, долар подешевшав після нещодавнього стрибка — що вплинуло на такий курс валюти.