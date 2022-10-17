Зачисление стажа отдельным категориям пенсионеров: как это сделать

Надо собрать соответствующие документы для назначения выплат

Чтобы получать достойные государственные выплаты в старости, следует понимать, что весь возможный рабочий стаж нужно подтверждать. Это могут сделать даже те, кто в течение определенного не был трудоустроен официально по личным обстоятельствам. Это касается крестьян и предпринимателей, некоторых категорий студентов, ухаживающих за людьми с инвалидностью и осужденных к лишению свободы.

Об этом напоминает украинское издание "social.com.ua". Они ссылаются на утвержденные изменения Кабинетом Министров Украины о порядке подтверждения стажа для назначения пенсий.

Селяни и предприниматели

Чтобы подтвердить стаж тех, кто занимается собственным хозяйством, нужно иметь платежные поручения, квитанции банков, документы, подтверждающие почтовый перевод. Теперь не только справка из Пенсионного фонда об уплате взносов может сработать.

Если такая деятельность была до 2004 года, ее можно подтвердить платежными поручениями, квитанциями банков, подтверждающими почтовый перевод документами, информацией ПФУ об уплате страховых взносов. Свидетельством об уплате единого налога специальным торговым патентом документами об уплате единого налога подтверждается периоды осуществления предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, фиксированного налога или специального торгового патента.

Обучение

Отмечается, что в стаж засчитывается не просто обучение в высших учебных заведениях (до 2004 года). Речь идет именно о периодах обучения по дневной форме получения образования в заведениях высшего образования.

На практике стаж таким образом засчитывали, но теперь постановлением это конкретизировали. Учеба после 01.01.2004 в стаж не засчитывается.

Уход за людьми с инвалидностью

В стаж может засчитываться уход за человеком с инвалидностью I группы, за ребенком с инвалидностью или за пенсионером, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном уходе посторонним лицом. Пока этот пункт в правительстве дополнили: если человек достиг 80 лет, то справку о том, что он нуждается в уходе, предоставлять не обязательно.

Причем, если есть информация о получении пособия или компенсации по уходу за таким человеком, то предоставлять акт обследования фактических обстоятельств осуществления ухода необязательно. Полученная информация должна быть органами Пенсионного фонда Украины от органов социальной защиты населения.

Работа в тюрьме и стаж реабилитированных

Время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания в ссылке и принудительном лечении засчитывается в стаж работы. Для этого нужно иметь соответствующие документы, а именно документы о реабилитации или в судебном порядке (справки суда, органов или досудебного расследования о закрытии уголовного производства или справки суда о вынесении оправдательного приговора).

Нельзя подтверждать справки МВД периоды работы осужденных, но для них сделали некоторые уточнения, а перечень документов, которыми можно воспользоваться, расширили. Периоды работы осужденных засчитываются в стаж работы при подтверждении:

платежными поручениями;

квитанциями банков;

документами по почтовым переводам;

иными документами об уплате страховых взносов или информацией Пенсионного фонда об их уплате.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам напомнили, как узнать свой размер пенсии и дату выплат самостоятельно. Это можно сделать дома онлайн.