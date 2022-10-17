Зарахування стажу окремим категоріям пенсіонерів: як це зробити

Треба зібрати відповідні документи для призначення виплат

Аби отримувати гідні державні виплати в старості, слід розуміти, що весь можливий робочий стаж треба підтверджувати. Це можуть зробити навіть ті, хто протягом певного не був працевлаштований офіційно через особисті обставини. Це стосується селян та підприємців, деяких категорій студентів, тих, хто доглядав за людьми з інвалідністю, та засуджених до позбавлення волі.

Про це нагадує українське видання "social.com.ua". Вони посилаються на затверджені зміни Кабінетом Міністрів України до порядку підтвердження стажу для призначення пенсій.

Селяни та підприємці

Аби підтвердити стаж тих, займається власним господарством, потрібно мати платіжні доручення, квитанції банків, документи, що підтверджують поштовий переказ. Тепер не тільки довідка з Пенсійного фонду про сплату внесків може спрацювати.

Якщо така діяльність була до 2004 року, її можна підтвердити платіжними дорученнями, квитанціями банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією ПФУ про сплату страхових внесків. Свідоцтвом про сплату єдиного податку, спеціальним торговим патентом, документами щодо сплати єдиного податку підтвержується періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку або спеціального торгового патенту.

Навчання

Зазначається, що до стажу зараховується не просто навчання у вищих навчальних закладах (до 2004 року). Мова йде саме про періоди навчання за денною формою здобуття освіти в закладах вищої освіти.

На практиці стаж таким чином зараховували, але тепер постановою це конкретизували. Навчання після 01.01.2004 до стажу не зараховується.

Догляд за людьми з інвалідністю

У стаж може зараховуватися догляд за людиною з інвалідністю І групи, за дитиною з інвалідністю або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного догляду сторонньою особою. Наразі цей пункт в уряді доповнили: якщо людина досягла 80 років, то довідку про те, що вона потребує догляду, надавати не обов'язково.

Причому, якщо наявна інформація про отримання допомоги або компенсації по догляду за такою людиною, то надавати акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду необов’язково. Одержана така інформація має бути органами Пенсійного фонду України від органів соціального захисту населення.

Робота у в’язниці та стаж реабілітованих

Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусовому лікуванні зараховується до стажу роботи. Для цього потрібно мати відповідні документи, а саме документи про реабілітацію або в судовому порядку (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку).

Не можна підтверджувати довідками МВС періоди роботи засуджених, але для них зробили деякі уточнення, а перелік документів, якими можна скористатися, розширили. Періоди роботи засуджених зараховуються до стажу роботи під час підтвердження:

платіжними дорученнями;

квитанціями банків;

документами по поштових переказах;

іншими документами про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду про їх сплату.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям нагадали, як дізнатися власний розмір пенсії та дату виплат самостійно. Це можна зробити вдома онлайн.