Цена в 1,5 раза выше рыночной: фирма серого кардинала фармацевтики отхватила на гостендерах больше 30 млн грн

Государство щедро платит фирме Нортон-Украина

Примерно 32,5 млн грн смогла заполучить из государственного и столичного бюджетов в октябре ООО "Нортон-Украина", выиграв на различных государственных тендерах с 5 по 14 октября. Компания праздновала успех на 6 тендерах, 5 из которых прошли в Киеве, а крупнейший заказ "Нортон-Украина" обойдется Департаменту здравоохранения Киевской государственной городской администрации в 28,679 млн грн.

И все эти деньги получит "серый кардинал" украинской фармацевтики Борис Литовский, умудряющийся приживаться при любой власти.

Признанный борец с коронавирусом в столице на десятки миллионов гривен

13 октября ООО "Нортон-Украина" выиграла тендер от КГГА на обеспечение столичной медицины 107 тысячами экспресс-анализов на коронавирус, что обойдется столичному бюджету в 28,679 млн грн. То есть 1 экспресс-тест стоит 268 гривен.

В то же время в сети легко можно найти объявления о продаже аналогичных экспресс-тестов от 199 гривен, причем за 1, при оптовой же (более 3 единиц) и вовсе 149 гривен.

Несложно посчитать, что просто купив 107 тысяч экспресс-анализов за 149 гривен и перепродав их за 268 гривен, можно заработать на ровном месте 12 миллионов 733 тысячи гривен.

Что значат сегодня эти 12,7 млн грн бюджетных средств? Например, это почти 130 квадрокоптеров DJI MAVIC 3, которые закупают волонтеры для ВСУ.

130 таких птичек можно было бы купить на разницу

Впрочем, это не первая подобная сделка, так в декабре 2020 года КГГА уже купила у "Нортон-Украина" реагенты для анализов на коронавирус на 6,2 млн грн, а уже в июле 2021 года мэрия купила их на 25,1 млн грн.

И это несмотря на то, что в мае 2020 года программа "Гроші" выяснила, что больницы Харькова, Николаева и Житомира купили китайские аппараты для тестирования коронавируса у "Нортона", работающие в 34 раза медленнее европейских, но на 70% дороже.

Как подчеркнули расследователи, покупка состоялась во многом благодаря наличию сертификатов на оборудование, а сами сертификаты Минздрав выдал очень быстро.

Такой успех объясняется фигурой реального владельца ООО "Нортон" Бориса Литовского, которого называют "серым кардиналом" украинской медицины благодаря умению налаживать отношения с главами Минздрава.

Любимец министров

По данным СМИ, свой нелегкий бизнес в сфере фармакологии Борис Литовский начал еще в конце 90-х годов с импорта лекарств. Правда с этого бизнеса ему пришлось временно уйти, чтобы с триумфом, правда тихим, вернуться в 2008 году.

Именно в этот момент он зарегистрировал Общественную организацию "Украинский медицинский союз", соучредителями которого оказались Юрий Поляченко, дважды министр здравоохранения Украины в Кабминах Юрия Еханурова и Виктора Януковича (в 2005 и 2006 годах) и Илья Емец, будущий глава Минздрава в 2010-2011 годах и совсем недолго в 2020-м.

С такими партнерами он просто был обречен преуспеть в фармбизнесе. Но и здесь он пошел не по самому легкому и заметному пути – выигрышем гостендеров (его компания в 2010 году выиграла всего 36 млн бюджетных гривен), а выбрал другой способ заработка.

Как писали "Наши гроши", пользуясь связями в Минздраве, Литовский просто получил разрешения на продажу импортных лекарств, прежде всего для онкобольных и ретровирусных препаратов. И любой импортер, кто ввозит такие препараты дабы не терять время на регистрацию собственного разрешения, продавал их через Литовского, естественно делясь с ним.

Но даже с победой Майдана Борис Литовский не ушел с рынка, лишь немного изменил тактику. Теперь излюбленным товаром стали дешевые индийские препараты – не всегда качественные копии европейских, так называемые "джинерики".

Его не смущало даже то, что подобные лекарства ввозились для детей, а скандалы с ними вспыхивали в 2014, 2015 и 2016 годах.

Возврат в кресло главы Минздрава Ильи Емца, пусть и краткое – всего на 26 дней, с 4 по 30 марта 2020 года, благотворно сказалось на финансовом состоянии Бориса Литовского.

Так, "Нортон-Украина" на государственных тендерах в 2020 году заработал 105,3 млн грн, в следующем году 65,3 млн, а в текущем году – уже более 43 млн грн. Причем львиная доля этих средств пришлись на заказы из КГГА, с чиновниками которой он похоже смог наладить взаимовыгодные отношения.

Впрочем, есть надежда, что набирающие обороты правоохранительные органы все же обратят внимание на покровителей Бориса Литовского, в каких бы кабинетах те не сидели.