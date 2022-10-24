НАБУ набирает обороты: бюро взялось за еще одного топ-чиновника

Бывшего нардепа подозревают в неправомерном получении государственных средств

В понедельник, 24 октября, антикоррупционные органы — НАБУ и САП — сначала объявили в розыск эксп-редседателя Нацбанка Кирилла Шевченко, а затем сообщили о подозрении главе Счетной палаты и экс-нардепу Валерию Пацкану. Его подозревают в неправомерном получении более 117 тысяч гривен компенсации за жилье.

Как сообщили в НАБУ, бывший народный депутат, занимающий руководящий пост в Счетной палате, в сентябре 2017 года ходатайствовал о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в Киеве, хотя имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске, которая была годной к проживанию. Таким образом, в течение следующих 6,5 месяцев нардеп получил более 117 тысяч гривен из бюджета Верховной Рады.

Тем временем в САП добавили, что действия нардепа инкриминировали по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, что нанесло существенный вред). По этой статье может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок, а также штраф в размере от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4250 гривен до 12750 гривен).

Стоит отметить, что антикоррупционные органы не называют фамилии чиновника, которому было сообщено о подозрении, однако, по информации Центра противодействия коррупции, речь идет именно о председателе Счетной палаты и нардепе 8-го созыва Валерии Пацкане.

"Это уже не первое дело о возможных махинациях с получением компенсации за жилье нардепами. Совсем недавно апелляция ВАКС приговорила к трем годам тюрьмы бывшего депутата от "БПП" Руслана Сольвара. Еще два нардепа (Пресман и Черненко) пошли на соглашения с САП, возместили убыток и получили условные сроки. Кроме того, оправдательные приговоры получили Андрей Левус из "Народного фронта" и Дмитрий Колесников из "Оппозиционного блока". Прокуратура оспаривает эти решения в апелляционной палате ВАКС", — добавили в Центре противодействия коррупции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший нардеп Максим Микитась подозревается в попытке подкупа городского головы Днепра Бориса Филатова. Сумма взятки, которую Микитась хотел передать Филатову, названа одной из рекордных в Украине.