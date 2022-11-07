Ціна в 1,5 рази вища за ринкову: фірма сірого кардинала фармацевтики відхопила на держтендерах більше 30 млн грн

Держава щедро платить фірмі Нортон-Україна

Приблизно 32,5 млн грн змогла отримати з державного та столичного бюджетів у жовтні ТОВ "Нортон-Україна", вигравши на різних державних тендерах з 5 по 14 жовтня. Компанія святкувала успіх на 6 тендерах, 5 з яких пройшли в Києві, а найбільше замовлення "Нортон-Україна" коштуватиме Департаменту охорони здоров’я Київської державної міської адміністрації 28,679 млн грн.

І всі ці гроші отримає "сірий кардинал" української фармацевтики Борис Литовський, який примудряється приживатися за будь-якої влади.

Визнаний борець із коронавірусом у столиці на десятки мільйонів гривень

13 жовтня ТОВ "Нортон-Україна" виграло тендер від КМДА на забезпечення столичної медицини 107 тисячами експрес-аналізів на коронавірус, що коштуватиме столичному бюджету 28,679 млн грн. Тобто 1 експрес-тест коштує 268 гривень.

У той же час у мережі легко можна знайти оголошення про продаж аналогічних експрес-тестів від 199 гривень, причому за 1, при оптовій (більше 3 одиниць) і взагалі 149 гривень.

Нескладно порахувати, що просто купивши 107 тисяч експрес-аналізів за 149 гривень та перепродавши їх за 268 гривень, можна заробити на рівному місці 12 мільйонів 733 тисячі гривень.

Що означають сьогодні ці 12,7 млн. грн. бюджетних коштів? Наприклад, це майже 130 квадрокоптерів DJI MAVIC 3, які закуповують волонтери для ЗСУ.

130 таких пташок можна було б купити на різницю

Втім, це не перша подібна угода, тож у грудні 2020 року КМДА вже купила у "Нортон-Україна" реагенти для аналізів на коронавірус на 6,2 млн грн, а вже в липні 2021 року мерія купила їх на 25,1 млн грн.

І це незважаючи на те, що у травні 2020 року програма "Гроші" з’ясувала, що лікарні Харкова, Миколаєва та Житомира купили китайські апарати для тестування коронавірусу у "Нортона", які працюють у 34 рази повільніше за європейські, але на 70% дорожчі.

Як наголосили розслідувачі, купівля відбулася багато в чому завдяки наявності сертифікатів на обладнання, а самі сертифікати МОЗ видав дуже швидко.

Такий успіх пояснюється фігурою реального власника ТОВ "Нортон" Бориса Литовського, якого називають "сірим кардиналом" української медицини завдяки вмінню налагоджувати стосунки з головами МОЗ.

Улюбленець міністрів

За даними ЗМІ, свій нелегкий бізнес у сфері фармакології Борис Литовський розпочав ще наприкінці 90-х років із імпорту ліків. Щоправда, з цього бізнесу йому довелося тимчасово піти, щоб із тріумфом, правда тихим, повернутися у 2008 році.

Саме в цей момент він зареєстрував Громадську організацію "Українська медична спілка", співзасновниками якої виявилися Юрій Поляченко, двічі міністр охорони здоров’я України в Кабмінах Юрія Єханурова та Віктора Януковича (у 2005 та 2006 роках) та Ілля Ємець, майбутній глава МОЗ1 в 2 і зовсім недовго 2020-го.

З такими партнерами він просто був приречений досягти успіху у фармбізнесі. Але й тут він пішов не найлегшим і помітним шляхом – виграшем держтендерів (його компанія у 2010 році виграла всього 36 млн бюджетних гривень), а вибрав інший спосіб заробітку.

Як писали "Наші гроші", користуючись зв’язками в МОЗ, Литовський просто отримав дозволи на продаж імпортних ліків, насамперед для онкохворих та ретровірусних препаратів. І будь-який імпортер, хто ввозить такі препарати, щоб не гаяти часу на реєстрацію власного дозволу, продавав їх через Литовського, природно ділячись з ним.

Але навіть із перемогою Майдану Борис Литовський не пішов із ринку, лише трохи змінив тактику. Тепер улюбленим товаром стали дешеві індійські препарати – не завжди якісні копії європейських, так звані "джинерики".

Його не бентежило навіть те, що подібні ліки ввозилися для дітей, а скандали з ними спалахували у 2014, 2015 та 2016 роках.

Повернення в крісло голови МОЗ Іллі Ємця, нехай і коротке – всього на 26 днів, з 4 по 30 березня 2020 року, благотворно позначилося на фінансовому стані Бориса Литовського.

Так, "Нортон-Україна" на державних тендерах у 2020 році заробив 105,3 млн грн, наступного року 65,3 млн, а цього року – вже понад 43 млн грн. Причому левова частка цих коштів припала на замовлення з КМДА, з чиновниками якої він схоже зміг налагодити взаємовигідні відносини.

Втім, є надія, що правоохоронні органи, що набирають обертів, все ж таки звернуть увагу на покровителів Бориса Литовського, в яких би кабінетах ті не сиділи.