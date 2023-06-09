"Землю скупают прокуроры, судьи и чиновники": президент Ассоциации фермеров о земельном рынке в условиях войны

В Украине формируются целые "княжества", а государство в первую очередь поддерживает развитие крупных агрохолдингов

Широкомасштабное вторжение россиян в Украину не остановило рынок земли. Ее активно продают и покупают. По данным Минагрополитики, с конца февраля 2022 года заключено около 42 тысяч земельных соглашений на суммарную площадь 77 668 га.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак рассказал "Бизнес Телеграфу" о главном следствии этого тренда.

– Аграрные компании в Украине, несмотря на войну, увеличивают подконтрольные площади земли. Малые фермеры скоро исчезнут?

– Землю могут купить те, у кого есть деньги. По моим данным, это прокуроры, судьи, чиновники, то есть те, кто, как правило, официально "не имеет" денег. Единственное, кого я не предусмотрел, — это айтишники, которых, как выяснилось, среди покупателей немало. Бывший президент Петр Порошенко накапливает банк земли, чтобы в будущем перепродать трастовым компаниям.

– Сейчас сделки с землей ограничены 100 гектарами. С 1 января 2024 года на рынок зайдут юридические лица. Это усугубит тренд на укрупнение хозяйств?

– Вот тогда начнут расцветать хозяйства, в которых не менее 10 тысяч га. У него – 10 тысяч, у жены – 10, у детей – по 10 тысяч, у зятьев-невесток… Уже целые "княжества" образуются. А дальше откроют красную дорожку иностранцам. Тогда нас ждет судьба Болгарии: 22 владельца скупили основную массу земли, среди них нет ни одного болгарина.

– Недавно правительство утвердило концепцию развития фермерства, которая призвана поддержать мелких землевладельцев и сделать их конкурентоспособными. Этот документ реализуется?

– Это очень громко звучит только в новостях "Единого марафона". На самом же деле власти не только не помогают, а мелкими шагами нас медленно уничтожают. Не успели фермеры прийти в себя от закона об обороте земли, как Верховная Рада принимает искаженный закон "О кооперации". Профсоюзы совместно с учеными наработали свой законопроект, которым предполагалось объединение малых и средних агропроизводителей, что дало бы нам устойчивость и конкурентные преимущества.

– В каком состоянии эта инициатива?

– Ее нивелировал через профильный комитет Николай Сольский, соучредитель "Украинского аграрного холдинга", а сейчас министр аграрной политики. А зачем представителям крупного бизнеса беспокоиться о мелких и средних фермерах?

– Почувствовали ли фермеры проблему с регистрацией налоговых накладных?

– Это "изобретение" господина Гетманцева — блокирование налоговых накладных якобы для вывода зерна из теневого оборота. Но не только не вывели, но еще глубже завели. Потому что из-за НДС, который не возвращает государство при экспорте зерна, фермеры пытаются продать продукцию за наличные.

– Похоже, на этом проблемы с правительственными решениями не заканчиваются?

– Недавно вышло постановление Кабмина об ограничении движения сельскохозяйственной техники, ширина которой больше четырех метров. Да у нас она вся по стандартам 4,20! Так что полсеялки или полплуга отрезать? Начинается у фермера жатва — и у полицейских жатва: выскакивают из-за кустов чуть ли не с рулеткой в руках, чтобы измерить транспортное средство и оштрафовать за нарушение.

– Почему, по вашему мнению, государство прежде всего поддерживает развитие крупных агрохолдингов?

– Власти выгоднее договорится с большими. Так всегда было, есть и будет. Хотя они не очень за судьбу страны в начале войны беспокоились. А фермеру всегда тяжело было. Их и украинские власти не любили, а когда пришла оккупационная, агрохолдинги быстро и просто "решали" все, отдавая часть прибыли коллаборантам. И все, их не трогали. А фермеры оказались патриотами и выступили против российских властей. После освобождения Херсонщины агрохолдинги снова легко обо всем договорились. Но уже с нашей властью. А украинские фермеры снова в немилости.

– Так какая поддержка необходима украинским фермерам?

– Доступ к дешевым кредитам, ведь в отличие от крупных агрохолдингов у фермера нет собственных карманных средств на приобретение посевного материала или техники. Вот в телемарафоне говорят, что ЕС помог с гербицидами, семенами… Но ведь к нам ничего не попало, только в крупные компании. А мелкие и средние вынуждены искать на все это деньги и обивать пороги в банках. Но кредиты все равно не дают.

– Почему?

– Дело в том, что министр Сольский издал приказ № 223 от 21 марта 2023 года о том, что хозяйствам, в которых земли менее 1000 га, не рекомендуют предоставлять кредиты. Так о каком развитии мы можем говорить?

– Зерновой коридор не позволяет обойтись собственными средствами?

– Зерновой коридор должен работать не только для агрохолдингов. Сколько было случаев, когда едут фермеры с полными автомобилями зерна в Одессу, а через несколько дней, как ехали, так и возвращаются – переполненные зерном. Предпочтение отдается большим объемам отгрузок, то есть агрохолдингам.