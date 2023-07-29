Суд признал замглавы НБУ Рожкову должником и требует вернуть 1,5 миллиарда: в чем суть этого громкого дела

Банк был признан неплатежеспособным в 2017 году

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выиграл суд против первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой и теперь требует от нее и 11 бывших коллег из "Платинум Банка" выплатить 1,48 млрд гривен.

Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре должников.

Как известно Рожкова ранее исполняла обязанности главы правления "Платинум Банка", а в ФГВФЛ информируют, что аудит установил несколько фактов вывода активов до признания его неплатежеспособным

Банк был признан неплатежеспособным в 2017 году и в том же году был отправлен на ликвидацию.

Фонд гарантирования установил, что объем требований кредиторов составил 7,04 млрд гривен, а ликвидация смогла покрыть лишь 1,94 млрд. То есть для удовлетворения требований кредиторов необходимо еще 5,1 млрд.

Иск к бывшим должностным лицам банка был обоснован тем, что вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций" нанесло банку ущерб в размере 1,48 млрд, которые и намерены стянуть с его руководства.

Открытие производства по этому делу фактически обозначает арест банковских счетов Рожковой.

Как сообщалось ранее, Кабмин накануне принял важное решение по национализации "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк"), который связан с российским олигархом.