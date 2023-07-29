Суд визнав заступницю голови НБУ Рожкову боржником і вимагає повернути 1,5 мільярда: у чому суть цієї гучної справи

Банк був визнаний неплатоспроможним у 2017 році

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виграв суд проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової і тепер вимагає від неї й 11 колишніх колег із "Платинум Банку" виплатити 1,48 млрд гривень.

Відповідна інформація з’явилася у Єдиному державному реєстрі боржників.

Як відомо, Рожкова раніше виконувала обов’язки голови правління "Платинум Банку", а у ФГВФО інформують, що аудит встановив кілька фактів виведення активів до визнання його неплатоспроможним.

Банк був визнаний неплатоспроможним у 2017 році і того ж року був відправлений на ліквідацію.

Фонд гарантування встановив, що обсяг вимог кредиторів склав 7,04 млрд. гривень, а ліквідація змогла покрити лише 1,94 млрд. Тобто для задоволення вимог кредиторів необхідно ще 5,1 млрд. грн.

Позов до колишніх посадових осіб банку був обґрунтований тим, що внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків, а також "здійснення ряду свідомо збиткових активних операцій" завдало банку збитків у розмірі 1,48 млрд, які мають намір стягнути з його керівництва.

Відкриття провадження у цій справі фактично означає арешт банківських рахунків Рожкової.

Як повідомлялося раніше, Кабмін напередодні ухвалив важливе рішення щодо націоналізації "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк"), який пов’язаний із російським олігархом.