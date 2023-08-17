"Пока "серых" игроков рынка табака не прекратят "крышевать" на высоком уровне, победить нелегальный рынок не удастся" — интервью

Доля "тени" на рынке табачных изделий постоянно восстанавливается до 20%, несмотря на борьбу с ней правоохранителей.

Верховная Рада ограничила торговлю табачными изделиями в магазинах Duty Free. Соответствующие изменения в Таможенный кодекс и некоторые другие законы переданы 16 августа на подпись президенту. Депутаты объясняют очередной запрет борьбой с теневыми схемами. Что он изменит в работе компаний-производителей и почему борьба с теневой продукцией малоэффективна, "Бизнес Телеграф" расспросил у генерального директора ассоциации "Укртабак" Натальи Фесюн.

О новых запретах на табачном рынке

- 11 августа Верховная Рада ограничила продажу табака и алкоголя в магазинах Duty Free, чтобы предотвратить контрафакт. Какие изменения предусматривает этот закон?

- Речь идет о временном, на период военного положения, запрете производства и оборота изготовленной в Украине табачной продукции, маркированной для продажи в магазинах Duty Free. В нем также предусмотрено строгое ограничение количества сигарет, которые могут быть проданы в одни руки (не более 50 сигарет на человека в течение 24 часов).

– Какой эффект ожидаете?

– Инициатива направлена на прекращение так называемой "схемы Duty Free", состоящей условно из двух частей. Первая, являющаяся вершиной айсберга, это "отмывание" продукции через магазины Duty Free путем ее фиктивной реализации лицам, пересекающим границу. "Легализованная" таким образом продукция в основном предназначена для контрабанды в другие страны. Как правило, эта схема применяется в отношении импортной продукции, которая не пересекает таможенную границу Украины и в магазин Duty Free поставляется только по документам.

– А что предполагает вторая часть схемы?

- Подводная часть айсберга – это бесконтрольное производство продукции без акцизных марок с маркировкой Duty Free на территории Украины под прикрытием наличия контракта с соответствующим магазином. Такая продукция в магазины Duty Free не доезжает и через них не "отмывается". Она следует с производства непосредственно на "черный" рынок. Именно ее можно найти на каждом шагу. Часть этой продукции контрабандой попадает на рынки соседних стран, таких как Румыния и Венгрия.

- Прекратит ли эти злоупотребления новый закон?

– На самом деле законодательство уже давно предоставляет правоохранителям достаточный инструментарий для решения проблемы. Ничто и не мешало правоохранителям ликвидировать торговлю сигаретами с маркировкой Duty Free возле метро или на рынках. Однако такие сигареты до сих пор свободно продаются чуть ли не в каждом людном месте. Принимая такой законопроект, государство публично расписывается в бессилии целой системы правоохранительных и контролирующих органов противодействовать описанным схемам.

- Так изменения помогут?

- Хотелось бы верить, что хотя бы таким довольно радикальным способом "схему Duty Free" наконец-то удастся закрыть. Однако есть опасения, что "схемщики" в очередной раз выкрутятся. И вместо Duty Free рынок будет завален сигаретами, произведенными по какой-то другой выдуманной схеме.

О доле нелегального табака и почему она не уменьшается

- Как вы оцениваете долю контрафакта и фальсификатов на украинском рынке?

- Согласно результатам исследования нелегального рынка сигарет промышленного производства, регулярно проводимого KANTAR Украина в течение двенадцати лет, в феврале 2023 года доля "тени" превышала 20% от общего объема внутреннего рынка. Около 11% рынка составляла продукция без акцизных марок, произведенная по схеме Duty Free и схеме псевдоэкспорта, около 8% — контрафактная продукция, 1,5% — контрабанда, преимущественно белорусского, молдавского и сербского производства.

- Уменьшается ли количество нелегальной продукции?

- О тенденции к уменьшению "тени" пока говорить рано. За прошедшие и текущие годы правоохранители провели колоссальную работу. Они закрыли несколько нелегальных предприятий, что сразу повлияло на динамику рынка: в ноябре прошлого года доля тени снизилась почти на четыре процента по сравнению с августом.

– А какая динамика в этом году?

- В феврале этого года тень вернула большую часть утраченных позиций, сравнившись с показателями конца 2021 года. И это, несмотря на то, что закрытие подпольных производств не прекращалось!

– Чем вы это объясняете?

– Нелегальный рынок быстро адаптируется к новым реалиям, доля "сбитых летчиков" оперативно перераспределяется между действующими игроками. Кроме того, появляются новые игроки и время от времени возвращаются старые под новой личиной.

– Почему ситуация выглядит так нелицеприятно? Кто недорабатывает?

– Проблема в том, что основными игроками на нелегальном рынке являются именно "серые" (квази-легальные) производители, использующие схемы для производства неучтенной продукции под видом вроде бы легальной и уклоняющиеся от уплаты налогов в особо крупных размерах. Подпольные производства подбирают за ними крошки. Но стражи порядка фокусируются именно на выявлении и прекращении деятельности подпольных производств. Вместо этого вывести на чистую воду "серых" игроков, как правило, не удается. Даже несмотря на то, что все наиболее распространенные схемы стары и хорошо известны. К примеру, знаменитая "схема Duty Free" ощутимо набрала обороты с 2017 года, хотя, вероятно, существовала и до того.

– Почему действия правоохранителей не приносят желаемого эффекта?

– У чиновников много ответов: несовершенное законодательство, неудачно распределенная между правоохранительными органами компетенция, низкая квалификация кадров и т.д. Однако единственным верным ответом является системообразующая коррупция. Пока "серых" игроков не прекратят "крышевать" на высоком уровне, победить нелегальный рынок не удастся.

О потерях легальных производителей от "тени"

– Сколько теряют легальные производители от существования "серых" и "черных" схем с табаком на рынке?

– У нас нет конкретных цифр. Да и достоверно подсчитать их довольно сложно — слишком большое количество факторов следует учитывать: уменьшение покупательной способности курильщиков во время войны, перемещение части курильщиков за границу, переход части курильщиков на новые продукты (ТВЭНы, электронные сигареты). У нас нет данных для проведения соответствующих расчетов.

- В состоянии ли производители заместить "серую" и "черную" долю рынка?

– В 2022 году компании-члены Ассоциации произвели 96% всех сигарет от общего объема их легального производства в Украине. Согласно исследованию KANTAR Украина, средневзвешенная годовая доля "тени" за этот период составляла около 20% от общего объема рынка. Понятно, что в случае гипотетического уничтожения нелегального рынка как явления замещение соответствующей доли легальной продукцией компаний-членов Ассоциации не было бы пропорциональным приведенным показателям. Но это все равно был бы существенный рост объемов производства.