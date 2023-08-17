"Доки "сірих" гравців ринку тютюну не припинять "кришувати" на високому рівні, перемогти нелегальний ринок не вдасться" - інтервʼю

Частка "тіні" на ринку тютюнових виробів постійно відновлюється до 20% попри боротьбу з нею правоохоронців

Верховна Рада обмежила торгівлю тютюновими виробами в магазинах Duty Free. Відповідні зміни в Митний кодекс та деякі інші закони 16 серпня передані на підпис президенту. Депутати пояснюють чергову заборону боротьбою з тіньовими схемами. Що вона змінить в роботі компаній-виробників, та чому боротьба з тіньовою продукцією малоефективна, "Бізнес Телеграф" розпитав у генеральної директорки асоціації "Укртютюн" Наталії Фесюн.

Про нові заборони на тютюновому ринку

- 11 серпня Верховна Рада обмежила продаж тютюну та алкоголю в магазинах Duty Free, щоб запобігти контрафакту. Які зміни передбачає цей закон?

- Йдеться про тимчасову, на період воєнного стану, заборону виробництва та обігу виготовленої в Україні тютюнової продукції, маркованої для продажу в магазинах Duty Free. У ньому також передбачене суворе обмеження кількості сигарет, що можуть бути продані в одні руки (не більше 50 сигарет на особу протягом 24 годин).

- Який ефект очікуєте?

- Ініціатива спрямована на припинення так званої "схеми Duty Free", що складається умовно з двох частин. Перша, яка є вершиною айсбергу, це "відмивання" продукції через магазини Duty Free шляхом її фіктивної реалізації особам, які перетинають кордон. "Легалізована" у такий спосіб продукція здебільшого призначається для контрабанди в інші країни. Як правило, ця схема застосовується щодо імпортної продукції, яка не перетинає митний кордон України та й в магазин Duty Free постачається лише за документами.

- А що передбачає друга частина схеми?

- Підводна частина айсбергу це безконтрольне виробництво продукції без акцизних марок з маркуванням Duty Free на території України під прикриттям наявності контракту з відповідним магазином. Така продукція до магазинів Duty Free не доїжджає і через них не "відмивається". Вона прямує з виробництва безпосередньо на "чорний" ринок. Саме її ви можете знайти на кожному кроці. Частина цієї продукції також контрабандою потрапляє на ринки сусідніх країн, таких як Румунія та Угорщина.

- Чи припинить ці зловживання новий закон?

- Насправді законодавство вже давно надає правоохоронцям достатній інструментарій для вирішення проблеми. Ніщо і не заважало правоохоронцям ліквідувати торгівлю сигаретами з маркуванням "Duty Free" біля метро чи на ринках. Проте, такі сигарети і досі вільно продаються чи не в кожному людному місці. Приймаючи такий законопроєкт, держава публічно розписується у безсиллі цілої системи правоохоронних та контролюючих органів протидіяти описаним схемам.

- То зміни допоможуть?

- Хотілося б вірити, що хоча б у такий досить радикальний спосіб "схему Duty Free" нарешті вдасться закрити. Однак, є побоювання, що "схемники" у черговий раз викрутяться. І замість Duty Free ринок буде завалений сигаретами, виробленими за якоюсь іншою вигаданою натомість схемою.

Про частку нелегального тютюну та чому вона не зменшується

- Як ви оцінюєте частку контрафакту та фальсифікатів на українському ринку наразі?

- Відповідно до результатів дослідження нелегального ринку сигарет промислового виробництва, яке регулярно проводить KANTAR Україна протягом дванадцяти років, у лютому 2023 року частка "тіні" перевищувала 20% від загального обсягу внутрішнього ринку. Близько 11% ринку складала продукція без акцизних марок, вироблена за "схемою Duty Free" та схемою псевдоекспорту, близько 8% — контрафактна продукція, 1,5% — контрабанда, переважно білоруського, молдовського та сербського виробництва.

- Чи зменшується кількість нелегальної продукції?

- Про тенденцію до зменшення "тіні" поки говорити зарано. Протягом минулого та поточного років правоохоронці провели колосальну роботу. Вони закрили кілька нелегальних підприємств, що одразу вплинуло на динаміку ринку: в листопаді минулого року частка тіні знизилась майже на чотири відсотки у порівнянні з серпнем.

- А яка динаміка цього року?

- Вже в лютому цього року тінь повернула більшу частину втрачених позицій, зрівнявшись з показниками кінця 2021 року. І це не дивлячись на те, що закриття підпільних виробництв не припинялось!

- Чим ви це пояснюєте?

- Нелегальний ринок швидко адаптується до нових реалій, частка "збитих льотчиків" оперативно перерозподіляється між діючими гравцями. Крім того, з’являються нові гравці та час від часу повертаються старі, під новою личиною.

- Чому ситуація виглядає так невтішно? Хто недопрацьовує?

- Проблема в тому, що основними гравцями на нелегальному ринку є саме "сірі" (квазі-легальні) виробники, що використовують схеми для виробництва необлікованої продукції під виглядом начебто легальної та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Підпільні виробництва підбирають за ними крихти. Але правоохоронці фокусуються саме на виявленні та припиненні діяльності підпільних виробництв. Натомість, вивести на чисту воду "сірих" гравців, як правило, не вдається. Навіть попри те, що всі найбільш поширені схеми є старими та добре відомими. Приміром, славнозвісна "схема Duty Free" відчутно набрала обертів з 2017 року, хоча, ймовірно, існувала і до того.

- Чому дії правоохоронців не приносять бажаного ефекту?

- У чиновників багато відповідей: недосконале законодавство, невдало розподілена між правоохоронними органами компетенція, низька кваліфікація кадрів тощо. Проте єдиною вірною відповіддю є системоутворююча корупція. Доки "сірих" гравців не припинять "кришувати" на високому рівні, перемогти нелегальний ринок не вдасться.

Про втрати легальних виробників від "тіні"

- Скільки втрачають легальні виробники від існування "сірих" та "чорних" схем з тютюном на ринку?

- У нас немає конкретних цифр. Та й достовірно підрахувати їх досить складно — занадто велику кількість факторів слід враховувати: зменшення купівельної спроможності курців під час війни, переміщення частини курців за кордон, перехід частини курців на нові продукти (ТВЕНи, електронні сигарети) тощо. У нас немає даних для проведення відповідних розрахунків.

- Чи в змозі виробники замістити "сіру" та "чорну" частку ринку?

- У 2022 році компанії-члени Асоціації виробили 96% усіх сигарет від загального обсягу їх легального виробництва в Україні. Відповідно до дослідження KANTAR Україна, середньозважена річна частка "тіні" за цей період складала близько 20% від загального обсягу ринку. Зрозуміло, що у разі гіпотетичного знищення нелегального ринку, як явища, заміщення відповідної частки легальною продукцією компаній-членів Асоціації не було б пропорційним наведеним показникам. Але, це все одно було б суттєве зростання обсягів виробництва.