Нас пробуют отдать конкуренту, доля рынка которого меньше почти в 5 раз, — производитель "Моршинской"

Интервью с генеральным директором компании IDS Ukraine Марко Ткачуком

Большая компания – большие проблемы. Корпоративные права крупнейшего украинского производителя бутилированной воды, IDS Ukraine, стали едва ли не самой большой проблемой госагентства АРМА. И пока выглядит так, что АРМА не совсем справляется, вокруг IDS — множество скандалов. Попытки сменить руководство, передача в управление прямому конкуренту… Как это влияет на работу компании? "Бизнес-Телеграф" расспросил генерального директора IDS Ukraine Марка Ткачука.

Как изменилась работа IDS Ukraine через год после ареста активов ? Как на бизнес компании повлияла передача ее активов в управление АРМА?

Небольшое уточнение: арестованы корпоративные права и торговые марки, а не все активы. Сам по себе вектор на конфискацию активов подсанкционных акционеров очень правильный. Государство, когда начало это движение, очень правильно избрало модель: предприятие работает, деньги в бюджет уходят. Но корпоративные права обездвижены, чтобы подсанкционные акционеры не могли их продать даже гипотетически (фактически это в условиях военного положения невозможно).

О функционировании бизнеса: самый большой для нас вызов – не арест корпоративных прав, а полномасштабное вторжение. Целевая аудитория "Моршинской" — молодые женщины с детьми, их в начале войны выехало, по нашим подсчетам, где-то 30%. Продажи упали соответственно. Это для нас был очень сильный удар конечно.

Арест корпоративных прав и торговых марок нам, мягко говоря, немного испортил жизнь. Сам по себе этот арест не останавливает операционную деятельность компании. Но есть кредиторы, которые говорят "ребята, мы ведь не факт, что потом сможем вернуть деньги", есть партнеры, которые не готовы передавать товар или составляющие без предоплаты. Это существенно усложняет бизнес.

Как владельцы отреагировали на передачу корпоративных прав в управление АРМА?

Когда в АРМА передали арестованные корпоративные права, я знаю, что наши добропорядочные неподсанкционные акционеры наняли работающую сейчас адвокатскую компанию. Пишет письма, подает иски

Нужно понимать, что с юридической точки зрения, при самом аресте, передаче в АРМА, проведении конкурса очень много было ошибок со стороны государственных органов, неправовых решений, неправомерных действий. Соответственно, если это компания касается, мы подаем сразу в суд; если акционеров, они подают в суд.

Весь этот пиар вокруг конкурса мешает работать, отнимает время. Мы хотим бизнесом заниматься, а не чем-нибудь другим. Люди же понимают, что "Моршинская" – украинская вода, украинская компания, зачем все это?

Почему все так долго тянется с управляющим? Потому что много нарушений, и нет законной возможности что-то с этим поделать. Но мы надеемся, что конкурс будет пересмотрен, потому что есть новое руководство АРМА, открыты реестры, сделаны шаги к прозрачности, как это должно быть в правовом государстве.

Какова текущая структура акционеров кипрской компании, владеющей украинским бизнесом группы IDS. Кто из них под санкциями, а кто нет?

У подсанкционных акционеров 49,99% компании. Сам Фридман (подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман — БТ) – всего 18,23%.

50,01% акций имеют добропорядочные акционеры: грузинская семья Патаркацишвили владеет 34,83% компании; правительство Грузии 7,73%, а также группа миноритарных акционеров.

Кто из акционеров был самым активным, наиболее вовлеченным в работу компании?

Соврал бы, что никто, но у нас есть "играющий тренер" Всеволод Емельянович Билас из Моршина, один из создателей "Моршинской". Он здесь все 19 лет, что и я; всегда консультирует по стратегическим вопросам, сейчас возглавляет Совет директоров украинской компании. В целом, если мы говорим об акционерах, то структура не предполагает доступа ни одного из них к операционной деятельности – включая одиозных ребят, которые вас, пожалуй, интересуют. Акционеры делегируют эти полномочия менеджмента, то есть мне и нашим другим топ-менеджерам.

Кто определяет стратегию развития компании на сегодняшний день? Совет директоров?

Менеджмент готовит проект, утверждает его в Совете директоров. Хотя сейчас это было слишком громко говорить, что стратегия прогнозируема. Каждый раз выбираем вариант действий из 2-3 решений. Пока идет война, пока ситуация с АРМА, все во взвешенном состоянии.

Какую часть рынка украинской бутилированной воды IDS Ukraine контролировала до вторжения? Как она изменилась за время войны? Заметили ли влияние ареста и передачи в управление АРМА?

Наша рыночная доля – 40% украинского рынка бутилированной питьевой воды, из них около 29% – это "Моршинская". Раньше поставляли "Боржоми" как дистрибьютор, сейчас не занимаемся этим. Рынок уменьшился, но падали все вместе, так что доля сохранилась. На сегодняшний день наши основные бренды сохраняют позиции почти довоенные – 37%. Кстати, наш потенциальный управляющий избранный на этом удивительном конкурсе имеет 8% рынка, при том что обе наши компании начинали развитие одновременно. Так что нас пробуют отдать нашему прямому конкуренту-преследователю, доля рынка которого меньше почти в 5 раз.

Из-за АРМА нам стало труднее работать, но четко отследить влияние этого фактора на бизнес-показатели невозможно.

Почему отказались от "Боржоми"?

Во-первых, отказ от "Боржоми" связан с реорганизацией бизнеса, сейчас мы работаем вне состава глобальной компании. Во-вторых, нам тяжело платить за границу. Исходя из предварительных причин, мы передали дистрибуцию грузинским коллегам.

Какие были первые шаги АРМА после передачи в управление корпоративных прав?

О конкурсе мы узнали из открытых источников, никто нам по отдельности и официально о нем не сообщал. АРМА объявила его на тех условиях, что через 13 дней участники должны были разработать бизнес-план. Меньше, чем через 2 недели. И это для компании, только один бренд "Моршинска" которой в 2020-21 гг. оценивали в 500 млн. долларов. Конечно, сейчас война, рыночные цены другие, но все равно. А потом этот конкурс выигрывает наш прямой конкурент. Чем он лучше нашего менеджмента или неподсанкционных акционеров — непонятно. При этом пренебрегли требованиями закона, антимонопольного законодательства.

Арма выходила на связь?

По закону они и не обязаны разговаривать с нами, а мы с ними. Они направили пару запросов, мы им по закону ответили и все.

А как вы узнали, что права управления хотят передать вашим конкурентам – компании Карпатские минеральные воды?

Эта открытая информация есть на сайте в АРМА, там даже их предложение висит. Они опубликовали первый список кандидатов в управляющие. Мы в принципе знали, кто приблизительно подавался, Украина не Китай. Затем увидели опубликованный список на сайте АРМА, потом увидели выигравший, а затем их предложение. Проанализировали это предложение и видим из него, что наш бизнес хотят уничтожить.

Как АРМА пыталась сменить руководство компании? Как они действовали?

Этот процесс инициировал БЭБ. Именно он подал на разъяснение в суд, что АРМА может сама менять генерального директора завода "Оскар" по производству "Моршинской". Судья сказал: не может менять. Есть прямая норма, ограничивающая АРМА — у агентства нет таких полномочий. Потом через месяц БЭБ подается снова, и тот же судья почему-то говорит: "да, может". Мы подаем апелляцию, ее 3 раза откладывали: затем апелляционный суд провел рассмотрение с участием всех сторон, после чего принял решение об отказе от открытия апелляционного производства. Тогда у меня вопрос к господам судей, а что вы три месяца рассматривали, если в итоге пришли к решению, что вообще не принимаете к рассмотрению нашу апелляцию?

А какие дела в украинских судах еще рассматривают?

Есть иск нашей материнской компании в админсуд по решению АРМА о назначении "Карпатских минвод" управителем. Материнская компания – это IDS Кипр, наш прямой акционер. В Шевченковском суде БЭБ по согласованию с Офисом генпрокурора пытается получить разъяснение предыдущих решений судов в отношении МЗМО "Оскар", и других компаний группы по предоставлению судебными решениями АРМА возможности менять генеральных директоров. Интересна коллизия, по моему мнению.

Наша компания также оспаривает в Апелляционном суде решения о разъяснении предыдущего решения о праве АРМА самостоятельно менять гендиректора "Моршинской".

Зачем менять успешных менеджеров? Ну зачем сейчас на "Оскаре" генеральный директор другой? Ну это такой очень совковый подход, по моему мнению, но он говорит, что часть всего, что происходит с конкурсом и управляющим, отдает рейдерству.

А обращалась ли в международные суды семья Патаркацишвили?

Нет, не обращалась. Единственный раз, когда у меня была возможность пообщаться с их представителем, он мне сказал "мы наблюдаем, не лезьте".

Семья Патаркацишвили очень проукраинские. Поэтому я надеюсь, что будет правильное решение в отношении и санкционных, и неподсанкционных акционеров. Если нужно, то Высший антикоррупционный суд Украины. Чтобы в международные суды не было необходимости идти.

Какое содержание вы, как руководитель компании, видите в действиях АРМА и в действиях вашего конкурента, чем они руководствуются?

Я бы очень хотел видеть смысл какой-то в этих действиях Арма, но как-то оно очень хаотично выглядит. Содержание в действиях конкурента я вижу. К примеру, он как минимум расчистит в какой-то степени поле для своей продукции. Посмотрим, что будет дальше. Я считаю, что самым умным будет этот конкурс отменить и ждать решения ВАКС-а.

Это может затянуться на годы?

Это вопрос того, насколько скрупулезно подойдут юристы, экономисты, финансисты ко всему этому делу. Думаю, 3-6-9 месяцев. Не думаю, что это надолго затянется.

Государство имеет право защищать собственные интересы и выполнять решения по подсанкционным лицам. Как вы видите идеальный путь к этому в случае с IDS Ukraine?

Мы говорим чиновникам – да, надо изымать. Но правильно и по закону, чтобы нам всем потом не прилетело, чтобы не платить компенсацию всей страной. А сейчас почему бы не передать управление компанией добродетельным миноритарным акционерам. Тот же Билас есть, отец-основатель "Моршинской". Пусть они отвечают, кто больше, чем они, заинтересованы в развитии компании, ее процветании в пользу людей и государства? Точно не конкуренты.

Перспективу правильного решения мы видим. Цели нашей компании украинской IDS и государства совпадают. Государство хочет получить за долю подсанкционных акционеров хорошие деньги для победы и восстановления. И мы хотим, чтобы этот актив развивался, росли зарплаты коллективу. Неподсанкционные акционеры тоже хотят, чтобы росла капитализация. А при нормальном подходе к урегулированию ситуации могут быть и дивиденды, и нормальная цена на акции. А если компания станет токсичной, то есть заберут подсанкционную долю как угодно, никто ее за хорошие деньги не купит, и все мы останемся ни с чем.