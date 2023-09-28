Либо очередь, либо переплата. Как "Бизнес-Телеграф" новый iPhone 15 покупал

Завтра, 29 сентября, в Украине начинается официальная продажа iPhone 15. Однако купить его можно было и раньше. "Бизнес-Телеграф" попробовал. И вот что получилось

Предзаказ все официальные продавцы Apple ("Цитрус", Moyo, Rozetka, "Эпицентр", Comfy и др.) принимают уже пару недель. Заявленные цены у всех одинаковые: от 42499 до 83499 в зависимости от модели и памяти.

Но у некоторых фанов новинки уже на руках. Их активно распаковывают в Instagram и Tik-Tok блоггеры. Откуда они взялись, разумеется. Мировые продажи iPhone 15 начались с 22 сентября, и в Украину их уже активно везут как счастливые обладатели, так и торговцы.

Поэтому для нетерпеливых у продавцов (правда, неофициальных) есть специальные предложения. Новые iPhone 15 прямо сейчас, но с наценкой. В среднем к ожидаемой цене официальных продавцов прибавляют 20 000, а на некоторые модели и 30 000. Поэтому минимальный ценник — 55 000, а максимальный превышает 100 000.

Несмотря на обилие предложения, купить неофициальный iPhone 15 было не так просто как кажется.

"Яблоки" белые и серые

Apple представила iPhone 15 несколько недель назад, 12 сентября. В Украине мгновенно начали принимать предварительные заказы. Их можно было оформить как у официальных реселлеров Apple, так и на большинстве интернет-площадок, торгующих гаджетами.

Ценники все официалы выставили одинаковые:

iPhone 15 – от 42499 гривен (с памятью 128 Гб) до 57499 (512 Гб)

iPhone 15 plus с дисплеем 6,7 дюймов – от 47499 гривен (128 Гб) до 62499 (512 Гб)

iPhone 15 Pro – от 53 499 гривен (128 Гб) до 78 499 (1 Тб)

iPhone 15 Max – от 63 499 гривен. В максимальной версии с памятью в 1 Тб эта модель стоит 83499 гривен.

Цены фактически соответствуют средним странам ЕС. К примеру, в Германии iPhone с минимальной памятью 128 Гб (который у нас доступен для заказа за 42 499 гривен или чуть больше тысячи евро) предлагается за 949 евро. iPhone 15 Pro в немецких магазинах стоит от 1199 евро (с памятью 128 Гб), у нас – 53 499 (около 1300 евро).

Модели на 128 Гб – слабенькие. Так что "Бизнес-Телеграф" выбрал средний вариант: iPhone 15 Pro Max на 256 Гб за 63 499 гривен в красивом бежевом цвете.

Заявку официалы предлагали оставить онлайн без предоплаты. Единственное требование – в одной сети можно оформить не больше одного телефона на человека. Для подстраховки редакция оставила заявки сразу в нескольких магазинах. Так действует немало потенциальных покупателей. Поэтому потенциальный спрос на "яблочные" новинки уже в разы выше реального.

Продавцы обещали связаться с приближением к старту продаж и дали понять, что уже 29 сентября можно будет унести свой iPhone 15.

И начались чудеса.

В ISpaсе (официальный реселлер) предложили внести полную предоплату. Вроде только так могут гарантировать, что смартфон можно будет получить уже 29 сентября. Ну или максимум 30. Я отказалась, но через час перезвонила этому продавцу уже с другого номера и под видом нового потенциального покупателя. Ответ удивили. Сказали, что поставки новинок в течение ближайшего месяца вообще не будут.

В Moyo сказали, что 29 сентября в продажу поступит только первая партия новинок. И она будет распределяться между оставшими заявки в порядке очереди. Бронь на новинку действует в течение пяти дней. Если за это время не оплатить покупку, заказы аннулируют, и право приобрести iPhone 15 перейдет тем, до кого в прошлый раз очередь не дошла.

То есть когда реально можно будет получить телефон, непонятно.

Что же неофициальные торговцы? На этапе заказа они выставили такие же цены как и официальные. Ну, может, на несколько сотен гривен больше. К примеру, наша модель в магазине e-Store предлагалась за те же 63 499 гривен, что и у "официалов".

Но, как оказалось, торговцы передумали.

На том же e-Store "наш" iPhone 15 Pro Max на 256 Гб стоит уже 80 999 тысяч. А версия с памятью 1 Тб в бежевом корпусе Natural Titanium – 116999 гривен.

На вопрос: почему изменились ценники, в магазине ответили, что бывшие были "приблизительными", а эти "реальные", и в ближайшее время падать не будут. Но есть и хорошая новость – телефон можно забрать хоть сейчас.

Подождать до ноября-декабря

Руководитель департамента по связям с общественностью сети "Эпицентр" Юлия Чудновец говорит, что судя по предзаказам, в этом году наблюдается повышенный спрос на более дорогие версии — Pro и Pro Maх. Например, более 49% заказов – на iPhone 15 Pro Max с памятью 256 Гб (то есть такой, как пытался приобрести "Бизнес-Телеграф"). В топ-3 попали также iPhone 15 Pro на 256 Гб и iPhone 15 Pro Max на 512 Гб. Более 56% потенциальных покупателей выбрали "наш" бежевый корпус – Natural Titanium (на втором месте – чёрный, на третьем – голубой).

Представитель одной из крупных сетей говорит, что в этом году "серых" iPhone не только не меньше, но и больше обычного.

Во-первых, наши беженцы в Европе массово увезли купленные там новинки в Украину. Пока у нас ажиотаж, можно неплохо подзаработать. Минимум, по 100–300 евро на телефоне. Во-вторых, неофициалы активизировались. Они завозят из США, ОАЭ, Китая, и, разумеется, тоже хотят по максимуму заработать, пока новинки не поступили в достаточном количестве в официальную продажу. "У них своя тактика – если по заоблачной цене, можно сразу забирать, если хочешь дешевле, по цене, как у официалов, с гарантией поставки, можно дать сейчас предоплату до 30% стоимости, а гаджет получишь в конце октября", — говорит представитель розничной. сети.

Он также добавил, что в официальных сетях iPhone 15 появятся в свободной продаже (чтобы можно было просто зайти в магазин и купить), скорее всего, только в ноябре-декабре. Но все зависит от реального спроса. Не исключено, что те, кто предварительно сделал предварительный заказ, начнут отказываться.