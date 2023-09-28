Або черга, або переплата. Як "Бізнес-Телеграф" новий iPhone 15 купував

Завтра, 29 вересня, в Україні починають офіційно продавати iPhone 15. Проте купити його можна було і раніше. "Бізнес-Телеграф" спробував. І от що вийшло

Попередні замовлення всі офіційні продавці Apple ("Цитрус", Moyo, Rozetka, "Епіцентр", Comfy та ін.) приймають вже пару тижнів. Заявлені ціни у всіх однакові: від 42 499 до 83 499 залежно від моделі та пам'яті.

Але в деяких фанів новинки вже на руках. Їх активно розпаковують у Instagram та Tik-Tok блогери. Звідки вони взялися, зрозуміло. Світовий продаж iPhone 15 розпочався з 22 вересня, і в Україну їх вже активно везуть як щасливі власники, так і торговці.

Тому для нетерплячих у продавців (щоправда, неофіційних) є спеціальні пропозиції. Нові iPhone 15 прямо зараз, але з націнкою. В середньому до очікуваної ціни офіційних продавців додають 20 000, а на деякі моделі й 30 000. То ж мінімальний цінник — 55 000, а максимальний перевищує 100 000.

Незважаючи на велику кількість пропозиції, купити неофіційний iPhone 15 було не так просто як здається.

"Яблука" білі та сірі

Apple презентувала iPhone 15 кілька тижнів тому, 12 вересня. В Україні миттєво почали приймати попередні замовлення. Їх можна було оформити як у офіційних реселерів Apple, так і на більшості інтернет-майданчиків, які торгують гаджетами.

Цінники всі офіціали виставили однакові:

iPhone 15 – від 42499 гривень (з пам'яттю 128 Гб) до 57499 (512 Гб)

iPhone 15 plus з дисплеєм 6,7 дюймів — від 47499 гривень (128 Гб) до 62499 (512 Гб)

iPhone 15 Pro — від 53 499 гривень (128 Гб) до 78 499 (1 Тб)

iPhone 15 Max – від 63 499 гривень.

У максимальній версії з пам'яттю в 1 Тб ця модель коштує 83 499 гривень.

Ціни фактично відповідають середнім країнам ЄС. Наприклад, у Німеччині iPhone з мінімальною пам'яттю 128 Гб (який у нас доступний для замовлення за 42 499 гривень або трохи більше тисячі євро) пропонується за 949 євро. iPhone 15 Pro у німецьких магазинах коштує від 1199 євро (з пам'яттю 128 Гб), у нас – 53499 (близько 1300 євро).

Моделі на 128 Гб — слабенькі. То ж"Бізнес-Телеграф" обрав середній варіант: iPhone 15 Pro Max на 256 Гб за 63 499 гривень у красивому бежевому кольорі.

Заявку офіціали пропонували залишити онлайн, без передоплати. Єдина вимога – в одній мережі можна оформити не більше одного телефону на людину. Для підстраховки редакція залишила заявки відразу в кількох магазинах. Так діє чимало потенційних покупців. Через це потенційний попит на "яблучні" новинки вже в рази вищий за реальний.

Продавці обіцяли зв'язатися з наближенням до старту продажів і дали зрозуміти, що вже 29 вересня можна буде забрати свій iPhone 15.

І почалися дива.

В ISpaсе (офіційний реселер) запропонували внести повну передоплату. Нібито тільки так можуть гарантувати, що смартфон можна буде отримати вже 29 вересня. Ну чи, максимум, 30. Я відмовилась, але за годину передзвонила цьому продавцю вже з іншого номера та під виглядом нового потенційного покупця. Відповідь здивували. Сказали, що постачання новинок протягом найближчого місяця взагалі не буде.

У Moyo сказали, що 29 вересня у продаж надійде лише перша партія новинок. І вона розподілятиметься між тими, хто залишив заявки, у порядку черги. Бронь на новинку діє протягом п'яти днів. Якщо за цей час не сплатити покупку, замовлення анулюють, і право придбати iPhone 15 перейде тим, до кого минулого разу черга не дійшла.

Тобто коли реально можна буде отримати телефон, не зрозуміло.

Що ж неофіційні продавці? На етапі замовлення вони виставили такі ж самі ціни як і офіційні. Ну може на кілька сотень гривень більше. Наприклад, наша модель у магазині e-Store пропонувалася за ті ж 63 499 гривень, що й у "офіціалів".

Але, як виявилось, торговці передумали.

На тому ж e-Store "наш" iPhone 15 Pro Max на 256 Гб коштує вже 80 999 тисяч. А версія з пам'яттю 1 Тб у бежевому корпусі Natural Titanium – 116 999 гривень.

На запитання: чому змінилися цінники, у магазині відповіли, що колишні були "приблизними", а ці вже "реальні", і найближчим часом падати не будуть. Але є й хороша новина – телефон можна забрати хоч зараз.

Почекати до листопада-грудня

Керівник департаменту зв'язків із громадськістю мережі "Епіцентр" Юлія Чудновець каже, що судячи з передзамовлень, цього року спостерігається підвищений попит на дорожчі версії — Pro та Pro Maх. Наприклад, більше 49% замовлень — на iPhone 15 Pro Max з пам'яттю 256 Гб (тобто такий, як намагався придбати "Бізнес-Телеграф"). У топ-3 потрапили також iPhone 15 Pro на 256 Гб та iPhone 15 Pro Max на 512 Гб. Більше 56% потенційних покупців обрали "наш" бежевий корпус – Natural Titanium (на другому місці – чорний, на третьому – блакитний).

Представник однієї з великих мереж каже, що цього року "сірих" iPhone не тільки не менше, а й більше, ніж зазвичай.

По-перше, наші біженці в Європі масово повезли куплені там новинки в Україну. Поки що у нас ажіотаж, можна непогано підзаробити. Мінімум, по 100-300 євро на телефоні. По-друге, неофіціали активізувалися. Вони завозять із США, ОАЕ, Китаю, і, зрозуміло, теж хочуть по максимуму заробити, поки новинки не надійшли в достатній кількості в офіційний продаж. "У них своя тактика-якщо за захмарною ціною, можна відразу забирати, якщо хочеш дешевше, за ціною, як у офіціалів, з гарантією поставки, можна дати зараз передоплату до 30% вартості, а гаджет отримаєш кінці жовтня", — каже представник роздрібної мережі.

Він також додав, що в офіційних мережах iPhone 15 з'являться у вільному продажу (щоб можна було просто зайти в магазин і купити), швидше за все, лише в листопаді-грудні. Але все залежить від реального попиту. Не виключено, що ті, хто попередньо зробив попереднє замовлення, почнуть відмовлятись.