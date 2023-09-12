Презентація iPhone 15 від Apple 12 вересня: онлайн-трансляція (відео)

Нових iPhone 15 буде традиційно чотири варіанти

У вівторок, 12 вересня, компанія Apple покаже свій новий iPhone 15. Представлять також інші свіжі новинки.

У 2023 році захід проходитиме в Apple Park, штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія, та організовано під девізом Wonderlust, який можна інтерпретувати як "Чекаючи на диво". Почнеться воно о 20:00 за Києвом.

Де дивитися презентацію Apple 12 вересня

Подивитися захід можна буде на офіційному YouTube-каналі компанії Apple, а також на її офіційному сайті apple.com або в Apple TV.

Онлайн-трансляція Apple 2023: презентація iPhone 15

Що відомо про iPhone 15

Моделі iPhone 15 будуть мати схожий дизайн з моделями iPhone 14, але з відмінністю у вигляді отвору для камери на екрані. Всі нові моделі iPhone будуть позбавлені виїмки, замінюючи її на Dynamic Island, яка вперше була представлена у моделях iPhone 14 Pro.

Лінійка iPhone 15 буде включати чотири моделі: iPhone 15 з 6,1-дюймовим екраном, iPhone 15 Pro з 6,1-дюймовим екраном, iPhone 15 Max з 6,7-дюймовим екраном і iPhone 15 Pro Max з 6,7-дюймовий екран. Найдоступніша модель iPhone 15 буде коштувати від $799.

Що ще покажуть на презентації Apple

Найімовірніше, буде представлено новий годинник Apple Watch Series 9 і новий надпотужний Apple Watch Ultra 2 .

і новий надпотужний . Крім цього, ми також можемо побачити і AirPods Pro 2 з USB-C.

з USB-C. Цілком можливо, що Apple розповість і про нові функції своїх операційних систем iOS 17, iPad OS 17, macOS Sonoma і watchOS 10, а також про їх дати виходу.

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