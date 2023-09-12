Презентація нового iPhone 15: що відомо про новий смартфон від Apple

Показ від Apple — це найочікуваніша подія у сфері технологій

Для любителів "яблучної" продукції від техногіганта Apple осінь традиційно починається з великої презентації, на якій виробник представить свої новинки, включаючи новий iPhone 15.

Розповідаємо, де і коли відбудеться довгоочікувана презентація і що з гаджетів Apple на ній представлять. А також про основні характеристики нового iPhone, його ціну та коли він з’явиться на ринку.

Де і коли буде презентація Apple iPhone 15

Нові гаджети будуть представлені під час презентації в Apple Park, штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія, яка відбудеться 12 вересня о 20:00 за Києвом (10 ранку за тихоокеанським часом). У 2023 році захід пройде під слоганом Wonderlust, що можна перекласти як "Чекаючи на диво".

Подивитися захід можна буде на офіційному YouTube-каналі компанії Apple, а також на її офіційному сайті apple.com або в Apple TV.

Що покажуть на презентації Apple

Найочікуваніші новики – це нові iPhone 15, яких традиційно буде чотири варіанти – стандартний iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

яких традиційно буде чотири варіанти – стандартний iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Також, найімовірніше, буде представлено новий годинник Apple Watch Series 9 і новий надпотужний Apple Watch Ultra 2 .

і новий надпотужний . Крім цього, ми також можемо побачити і AirPods Pro 2 з USB-C.

з USB-C. Цілком можливо, що Apple розповість і про нові функції своїх операційних систем iOS 17, iPad OS 17, macOS Sonoma і watchOS 10, а також про їх дати виходу.

Що відомо про нові iPhone 15

Найбільшою зміною iPhone 15 стане новий порт зарядки USB-C, який вже широко використовується для телефонів Android. Також iPhone 15 підтримуватиме вищу швидкість зарядки до 35 Вт — значно більше, ніж у iPhone 14, швидкість зарядки якого становить лише 20 Вт. Зазначається, що технологія Dynamic Island буде присутня на всіх чотирьох моделях, тоді як минулого року вона була доступна тільки на iPhone 14 Pro і Pro Max. Відомо ще, що важіль відключення звуку поступиться місцем кнопці, що настроюється.

Що стосується дизайну: у iPhone 15 імовірно будуть більш закруглені краї, тому він краще лежатиме в руці, а рамка буде з титану замість нержавіючої сталі. Задня частина нового телефону покрита матовим, а не полірованим склом. Розміри залишаться колишніми – з діагоналлю 6,1 та 6,7 дюйма. Також ходять чутки, що гаджети будуть представлені у 9-ти різних кольорах.

Коли iPhone 15 з’явиться в Україні та його ціна

Точних дат випуску нової лінійки iPhone поки що немає, проте це явно буде у другій половині вересня. В Україну нові гаджети, найімовірніше, прибудуть у жовтні 2023 року.

Що стосується цін:

iPhone 15 – від 799 доларів.

iPhone 15 Plus – від 899 доларів.

iPhone 15 Pro – від 1099 доларів.

iPhone 15 Pro Max – від 1299 доларів.

Раніше ми писали, чому залишати iPhone на зарядці на всю ніч можна. Потрібно лише увімкнути одну функцію.