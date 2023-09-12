Презентация нового iPhone 15: что известно о новом смартфоне от Apple

Показ от Apple — это самое ожидаемое событие в сфере технологий

Для любителей "яблочной" продукции от техногиганта Apple осень традиционно начинается с большой презентации, на которой производитель представит свои новинки, включая и новый iPhone 15.

Рассказываем, где и когда состоится долгожданна презентация и что из гаджетов Apple на ней представят. А также об основных характеристиках нового iPhone, его цене и когда он появится на рынке.

Где и когда будет презентация Apple iPhone 15

Новые гаджеты будут представлены во время презентации в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, которая состоится 12 сентября в 20:00 по Киеву (10 утра по тихоокеанскому времени). В 2023 году мероприятие пройдет под слоганом Wonderlust, что можно перевести как "В ожидании чуда".

Посмотреть мероприятие можно будет на официальном YouTube-канале компании Apple, а также на ее официальном сайте apple.com или в приложении Apple TV.

Что покажут на презентации Apple

Самые ожидаемые новики — это новые iPhone 15, которых традиционно будет четыре варианта — стандартный iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

которых традиционно будет четыре варианта — стандартный iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Также, вероятней всего, будут представлены новые часы Apple Watch Series 9 и новые сверхмощные Apple Watch Ultra 2 .

и новые сверхмощные . Помимо этого мы также можем увидеть и AirPods Pro 2 с USB-C.

с USB-C. Вполне возможно, что Apple расскажет и о новых функциях своих операционных систем iOS 17, iPad OS 17, macOS Sonoma и watchOS 10, а также об их датах выхода.

Что известно о новых iPhone 15

Самым большим изменением в iPhone 15 станет новый порт зарядки USB-C, который уже широко используется для телефонов Android. Также iPhone 15 будет поддерживать более высокую скорость зарядки до 35 Вт — значительно больше, чем у iPhone 14, скорость зарядки которого составляет всего 20 Вт. Отмечается, что технология Dynamic Island будет присутствовать на всех четырех моделях, в то время как в прошлом году она была доступна только на iPhone 14 Pro и Pro Max. Известно еще, что рычажок отключения звука уступит место настраиваемой кнопке.

Что касается дизайна: у iPhone 15 предположительно будут более закругленные края, поэтому он будет лучше лежать в руке, а рамка будет из титана вместо нержавеющей стали. Задняя часть нового телефона покрыта матовым, а не полированным стеклом. Размеры останутся прежними – с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Также ходят слухи, что гаджеты будут представлены в 9-ти разных цветах.

Когда iPhone 15 появится в Украине и его цена

Точных дат выпуска новой линейки iPhone пока нет, однако это явно будет во второй половине сентября. В Украину новые гаджеты, скорее всего, прибудут в октябре 2023 года.

Что касается цен:

iPhone 15 – от 799 долларов.

iPhone 15 Plus – от 899 долларов.

iPhone 15 Pro – от 1099 долларов.

iPhone 15 Pro Max – от 1299 долларов.

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