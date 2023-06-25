"Чистая магия": в Apple показали быстрый обмен файлами в iOS 17

Аналогичным образом можно отправлять данные между iPhone и Apple Watch

Несмотря на то, что у продукции Apple не самая "скромная" цена и есть немало других багов, компания-разработчик старается постоянно внедрять новинки для того, чтобы облегчить жизнь пользователей.

К примеру, с релизом второй бета-версии iOS 17 для разработчиков "яблочники" открыли доступ к обновлённой функции обмена данными AirDrop. Если точнее, то компания предложила новый способ инициации передачи файлов. Опробовавшие нововведение люди называют это "настоящей магией", пишет в своем Twitter пользователь под ником @thetech_wiz.

Так, в устройствах под управлением iOS 17 для передачи данных с одного iPhone на другой нужно просто поднести два смартфона друг к другу верхними гранями. Аппараты автоматически синхронизируются, и происходит обмен информацией, сопровождаемый эффектной анимацией, будто устройства соединяются на физическом уровне, а по экрану проходит "взрывная волна".

И хотя таким образом можно передавать фотографии и другие файлы с одного устройства на другое, в первую очередь Apple разрабатывала это для быстрого обмена контактами.

По словам пользователя, аналогичным образом можно отправлять данные не только между двумя смартфонами, но также iPhone и Apple Watch.

Ранее сообщалось о том, что удаление всего одного приложения увеличивает время работы iPhone на несколько часов.