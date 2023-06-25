"Чиста магія": Apple показала швидкий обмін файлами в iOS 17

Аналогічним чином можна надсилати дані між iPhone і Apple Watch

Незважаючи на те, що у продукції Apple не сама "скромна" ціна і є чимало інших багів, компанія-розробник намагається постійно впроваджувати новинки для того, щоб полегшити життя користувачів.

Наприклад, з релізом другої бета-версії iOS 17 для розробників "яблучники" відкрили доступ до оновленої функції обміну даними AirDrop. Якщо точніше, то компанія запропонувала новий метод ініціації передачі файлів. Люди, які випробували нововведення, називають це "справжньою магією", пише у своєму Twitter користувач під ніком @thetech_wiz.

Так, у пристроях під керуванням iOS 17 для передачі даних з одного iPhone на інший потрібно просто піднести два смартфони один до одного верхніми гранями. Апарати автоматично синхронізуються, і відбувається обмін інформацією, що супроводжується ефектною анімацією, ніби пристрої з’єднуються фізично, а по екрану проходить "вибухова хвиля".

І хоча таким чином можна передавати фотографії та інші файли з одного пристрою на інший, насамперед Apple розробляла його для швидкого обміну контактами.

За словами користувача, аналогічним чином можна надсилати дані не лише між двома смартфонами, але також між iPhone та Apple Watch.

Раніше повідомлялося про те, що видалення всього однієї програми збільшує час роботи iPhone на кілька годин.