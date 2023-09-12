Презентация iPhone 15 от Apple 12 сентября: онлайн-трансляция (видео)
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Новых iPhone 15 будет традиционно четыре варианта
Во вторник, 12 сентября, компания Apple покажет свой новый iPhone 15. Представят также другие свежие новинки.
В 2023 году мероприятие будет проходить в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, и организовано под девизом Wonderlust, который можно интерпретировать как "В ожидании чуда".
Где смотреть презентацию Apple 12 сентября
Посмотреть мероприятие можно будет на официальном YouTube-канале компании Apple, а также на ее официальном сайте apple.com или в приложении Apple TV.
Онлайн-трансляция Apple 2023: презентация iPhone 15
Что известно об iPhone 15
Модели iPhone 15 будут иметь схожий дизайн с моделями iPhone 14, но с отличием в виде наличия отверстия для камеры на экране. Все новые модели iPhone будут лишены выемки, заменяя ее на Dynamic Island, которая впервые была представлена в моделях iPhone 14 Pro.
Линейка iPhone 15 будет включать в себя четыре модели: iPhone 15 с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 15 Pro с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 15 Max с 6,7-дюймовым экраном и iPhone 15 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. Самая доступная модель iPhone 15 будет стоить от $799.
Что еще покажут на презентации Apple
- Вероятней всего, будут представлены новые часы Apple Watch Series 9 и новые сверхмощные Apple Watch Ultra 2.
- Помимо этого мы также можем увидеть и AirPods Pro 2 с USB-C.
- Вполне возможно, что Apple расскажет и о новых функциях своих операционных систем iOS 17, iPad OS 17, macOS Sonoma и watchOS 10, а также об их датах выхода.
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