Презентация iPhone 15 от Apple 12 сентября: онлайн-трансляция (видео)

Новых iPhone 15 будет традиционно четыре варианта

Во вторник, 12 сентября, компания Apple покажет свой новый iPhone 15. Представят также другие свежие новинки.

В 2023 году мероприятие будет проходить в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, и организовано под девизом Wonderlust, который можно интерпретировать как "В ожидании чуда".

Где смотреть презентацию Apple 12 сентября

Посмотреть мероприятие можно будет на официальном YouTube-канале компании Apple, а также на ее официальном сайте apple.com или в приложении Apple TV.

Онлайн-трансляция Apple 2023: презентация iPhone 15

Что известно об iPhone 15

Модели iPhone 15 будут иметь схожий дизайн с моделями iPhone 14, но с отличием в виде наличия отверстия для камеры на экране. Все новые модели iPhone будут лишены выемки, заменяя ее на Dynamic Island, которая впервые была представлена в моделях iPhone 14 Pro.

Линейка iPhone 15 будет включать в себя четыре модели: iPhone 15 с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 15 Pro с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 15 Max с 6,7-дюймовым экраном и iPhone 15 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. Самая доступная модель iPhone 15 будет стоить от $799.

Что еще покажут на презентации Apple

Вероятней всего, будут представлены новые часы Apple Watch Series 9 и новые сверхмощные Apple Watch Ultra 2 .

и новые сверхмощные . Помимо этого мы также можем увидеть и AirPods Pro 2 с USB-C.

с USB-C. Вполне возможно, что Apple расскажет и о новых функциях своих операционных систем iOS 17, iPad OS 17, macOS Sonoma и watchOS 10, а также об их датах выхода.

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