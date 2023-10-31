Не все хорошо: финансист назвал три "дыры", через которые валюта убегает из Украины

Финаналитик констатировал повышенный спрос на вывоз капитала из Украины

Война сама по себе негативно влияет на экономику Украины, но также создает условия, из-за которых валюта уходит из страны. Также из-за военных расходов растет государственный долг Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. Он назвал причины, по которым Украина недополучает валюту.

Одной из главных проблем, по словам Шапрана, стало то, что выручка от компаний, пользующихся зерновым коридором, не в полной мере возвращается в Украину. Кроме того, есть признаки повышенного спроса на вывоз капитала из Украины.

При этом Шапран скептически оценил влияние девальвации на рост экспорта Украины. По его словам, экспорт не растет не из-за прочной гривны, а из-за слома логистики перевозок. Однако он подчеркнул, что все эти проблемы в 2023 году были решены за счет международной помощи и кредитов.

"Да, это приводит к росту государственного долга. По итогам 2022 года отношение госдолга к ВВП Украины составило 78%", — сказал финансовый аналитик.

Но, по его мнению, это не является ни критическим, ни рекордным показателем. И даже если объем госдолга сравнится с ВВП, катастрофы не будет.

"Для сравнения в Японии — 264%, в Сингапуре — 168%, в США — 129%. Так что даже если по итогам 2023 года этот показатель у нас подойдет к 100%, то ничего не произойдет. Вы же видите, что разница между Японией и США по этому показателю сумашедшая", — резюмировал Виталий Шапран.

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