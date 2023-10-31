Не все хорошо: финансист назвал три "дыры", через которые валюта убегает из Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Финаналитик констатировал повышенный спрос на вывоз капитала из Украины
Война сама по себе негативно влияет на экономику Украины, но также создает условия, из-за которых валюта уходит из страны. Также из-за военных расходов растет государственный долг Украины.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. Он назвал причины, по которым Украина недополучает валюту.
Одной из главных проблем, по словам Шапрана, стало то, что выручка от компаний, пользующихся зерновым коридором, не в полной мере возвращается в Украину. Кроме того, есть признаки повышенного спроса на вывоз капитала из Украины.
При этом Шапран скептически оценил влияние девальвации на рост экспорта Украины. По его словам, экспорт не растет не из-за прочной гривны, а из-за слома логистики перевозок. Однако он подчеркнул, что все эти проблемы в 2023 году были решены за счет международной помощи и кредитов.
"Да, это приводит к росту государственного долга. По итогам 2022 года отношение госдолга к ВВП Украины составило 78%", — сказал финансовый аналитик.
Но, по его мнению, это не является ни критическим, ни рекордным показателем. И даже если объем госдолга сравнится с ВВП, катастрофы не будет.
"Для сравнения в Японии — 264%, в Сингапуре — 168%, в США — 129%. Так что даже если по итогам 2023 года этот показатель у нас подойдет к 100%, то ничего не произойдет. Вы же видите, что разница между Японией и США по этому показателю сумашедшая", — резюмировал Виталий Шапран.
Больше читайте в материале Утонет ли гривна? Эксперт указал на ошибки и спрогнозировал результаты действий НБУ
Ранее "Телеграф" писал о трех рисках для экономики Украины, которые могут вызвать рост курса доллара.