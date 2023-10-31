Не все добре: фінансист назвав три "діри", через які валюта втікає з України

Фінаналітик констатував підвищений попит на вивезення капіталу з України

Війна сама по собі негативно впливає на економіку України, але також вона створює умови, через які валюта йде з країни. Також через воєнні витрати зростає державний борг України.

Про це в інтерв’ю "Телеграф" розповів голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран. Він назвав причини, через які Україна недоотримує валюту.

Однією з головних проблем, за словами Шапрана, стало те, що виторг від компаній, які користуються зерновим коридором, не повною мірою повертається в Україну. Окрім того, є ознаки підвищеного попиту на вивезення капіталу з України.

При цьому Шапран скептично оцінив вплив девальвації на зростання експорту України. За його словами, експорт не зростає не через міцну гривню, а через злам логістики перевезень. Проте він підкреслив, що всі ці проблеми у 2023 році було вирішено за рахунок міжнародної допомоги та кредитів.

"Авжеж, це призводить до зростання державного боргу. За підсумками 2022 року, відношення держборгу до ВВП України становило 78%", — сказав фінансовий аналітик.

Але, на його думку, це не є ані критичним, ані рекордним показником. І навіть якщо об’єм держборгу порівняється із ВВП, катастрофи не буде.

"Для порівняння у Японії — 264%, у Сінгапуру — 168%, у США — 129%. Тож навіть якщо за підсумками 2023 року цей показник у нас підійде до 100%, то нічого не станеться. Ви ж бачите, що різниця між Японією і США за цим показником шалена", — резюмував Віталій Шапран.

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