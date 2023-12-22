Конопля в законе: что изменит закон о легализации медицинского каннабиса

Вчера парламент принял закон о легализации конопли для производства медикаментов

Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении. За проголосовало 248 народных депутатов. Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Учитывая последовательную позицию президента по этому вопросу, можно прогнозировать: закон будет подписан.

У власти большие планы на каннабис. За счет медицинского каннабиса в Минздраве рассчитывают решить проблему посттравматического синдрома, которая возникнет у многих украинцев из-за войны. Этот аргумент использует и Зеленский: легализация позволит украинским гражданам не терпеть боли, стресс и травмы войны.

Лекарства на основе медицинского каннабиса используются не только при онкологических заболеваниях для обезболивания или устранения побочных эффектов от химиотерапии (тошнота, рвота, потеря сил, боли разного рода) ; а также при эпилепсии – для сокращения эпилептических приступов; при рассеянном склерозе (снятие спастичности мышц); при фантомных болях после травм и ампутаций; для улучшения состояния нервной системы и улучшения сна; для лечения посттравматического синдрома Также их используют при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и в паллиативной медицине.

Узаконивание каннабиса не означает легализации марихуаны. Закон предусматривает именно разрешение на использование медицинского каннабиса для профилактики и лечения различных заболеваний. "Государство будет строго контролировать обращение лекарств на основе каннабиса, а использование его в рекреационных целях по-прежнему останется под запретом", — заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Легализация производства медицинского каннабиса даст доступ по меньшей мере для 2 млн тяжелых больных к качественному и недорогому лечению препаратами на основе экстрактов, полученных с каннабиса. Чтобы облегчить течение тяжелых болезней за этот закон, еще с 2017 года активно боролось пациентское сообщество.

Принятие закона о медицинском каннабисе – огромный шаг вперед. Ведь лекарства на основе медицинского каннабиса сегодня разрешены и широко используются в 56 странах мира, в частности, в странах ЕС, Канаде, Великобритании, США и даже России. Украина слишком политизировала вопросы.

Справка : Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином. Пациенты будут получать лекарства только в тех аптеках, которые имеют соответствующую лицензию и условия хранения. Каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специально созданную единую информационную базу.

Закон в любом случае не заработает завтра. "Расходы на электронную систему учета наркотических веществ в госбюджет на 2024 год не заложены. Поэтому можно уверенно говорить, что она запущена в срок не будет. Но без этой системы учета никакая норма закона не будет работать. Но начнется промышленное выращивание конопли. И это закон не о медицинском использовании каннабиса, а о его промышленном производстве", – написала нардеп Ирина Геращенко.

Но в каком-то виде рынок уже существует. На черном рынке несложно купить как лекарство на основе медканабиссы, так и фактически наркотические медсредства. Однако украинцы тратят на эти препараты по 100-200 долларов. Ожидается, что после введения промышленного выращивания каннабиса цена лекарства на его основе будет стартовать от 10-12 долларов. Это примерно соответствует европейским ценам. Себестоимость грамма медицинской конопли, например, в Германии – 0,5 евро, а в аптеке продается за минимум €10, говорит Иван Гарев, основатель Drapalin Pharmaceuticals.

Справка: Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по рецепту (как это происходит в случае назначения наркотических и психотропных препаратов). Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Закон N 7457 позволяет выращивать медицинскую коноплю в Украине только со строгим соблюдением требований. Оно должно происходить только в условиях закрытого грунта (например, теплицы и схоже с технологией выращивания тепличных томатов) с круглосуточным видеонаблюдением и предоставлением бесплатного круглосуточного доступа к нему Нацполиции.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу. В течение трех месяцев Кабмин должен привести в соответствие с принятым Законом все нормативно правовые акты: создать 5 новых и изменить 12 действующих.

На наполнение бюджета за счет продажи соответствующих лицензий (800 грн) рассчитывать не стоит. Но Украина может стать страной с перспективной специализацией медицинского каннабиса. Тепличное производство не из дешевых, но бизнес-модель выращивания медицинского каннабиса более чем привлекательна. Рентабельность выращивания даже технической конопли в Украине может достигать 50%, а доход с каждого гектара земли, усеянной этой культурой, — от $500. С использованием продвинутых технологий эту сумму можно довести до $2000. Производство медицинского каннабиса вообще может обеспечить до $100 000 с гектара. Так сочла исследовательская компания Pro Consulting. Оптимисты утверждают, что новое направление – выращивание медицинского каннабиса – даст тысячи рабочих мест и наполнение бюджета за счет уплаты налогов.

Уже через пару лет черный рынок медицинской конопли будет вытеснен легальным. На этом заработают украинские фармацевтические компании, которые платят зарплату и налоги. Промышленное производство каннабиса пригодится и тепличному хозяйству Украины. Ведь сейчас 40% теплиц остановили работу из-за военных действий.

Более того, правительство даже даст гранты на строительство новых теплиц. Заявители могут подавать свои проектные работы по строительству теплицы не менее 0,4 га, но не более 2,4 га. Соответственно, суммы гранта будут варьироваться от 2 млн грн до 7 млн грн. Выращивание медицинского каннабиса в теплицах – это дорого. Но есть и преимущества : 4 урожая в год по 3-4 кг с квадратного метра. Наконец, как считают специалисты, инвестиции в производство медицинского каннабиса будут очень привлекательны для иностранных инвесторов.

У Украины есть шанс выйти на быстро растущий мировой рынок. Аналитики ожидают, что с 2022 по 2030 год рынок будет ежегодно расти на 20%. К 2028 году европейская индустрия каннабиса может достичь 115 млрд евро. У Украины есть все шансы стать заметным игроком на этом рынке.