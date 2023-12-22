Конопля в законі: що змінить закон про легалізацію медичного канабісу

Вчора парламент ухвалив закон про легалізацію коноплі для виробництва медикаментів

Парламент прийняв законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні. За проголосували 248 народних депутатів. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Зважаючи на послідовну позицію президента в цьому питанні, можна прогнозувати: закон буде підписано.

У влади — великі плани на канабіс. За рахунок медичного канабісу в МОЗ розраховують розвʼязати проблему посттравматичного синдрому, яка виникне у багатьох українців через війну. Цей аргумент використовує і Зеленський: легалізація дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни.

Довідка: Ліки на основі медичного канабісу використовуються не лише при онкологічних захворюваннях для знеболення або усунення побічних ефектів від хіміотерапії (нудота, блювання, втрата сил, болі різного роду); а також при епілепсії – для скорочення епілептичних нападів; при розсіяному склерозі (зняття спастичності м’язів); при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та покращення сну; для лікування посттравматичного синдрому. Також їх використовують при хворобах Альцгеймера, Паркінсона, та в паліативній медицин.

Узаконення канабісу не означає легалізації марихуани. Закон передбачає саме дозвіл на використання медичного канабісу для профілактики та лікування різних захворювань. "Держава буде суворо контролювати обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною", — заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Легалізація виробництва медичного канабісу дасть доступ щонайменше для 2 млн важких хворих до якісного і недорогого лікування препаратами на основі екстрактів, отриманих з канабісу. Щоб полегшити перебіг тяжких хвороб за цей закон ще з 2017 року активно боролась паціентська спільнота.

Прийняття закону щодо медичного канабісу – величезний крок уперед. Адже ліки на основі медичного канабісу сьогодні дозволені та широко використовуються у 56 країнах світу, зокрема, в країнах ЄС, Канаді, Великій Британії, США та навіть… Росії. Україна занадто політизувала питання.

Довідка: Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання. Кожна рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної інформаційної бази.

Закон в будь-якому випадку не запрацює аж завтра. "Витрати на електронну систему обліку наркотичних речовин в держбюджет на 2024 рік не закладені. Тому можна впевнено говорити, що вона запущена в строк не буде. Але без цієї системи обліку жодна норма закону не працюватиме. Але почнеться промислове вирощування коноплі. Й це закон не про медичне використання канабісу, а про його промислове виробництво", – написала нардеп Ірина Геращенко.

Але в якомусь вигляді ринок вже існує. На чорному ринку нескладно купити як ліки на основі медканабісу, так і фактично наркотичні медзасоби. Проте українці витрачають на ці препарати по 100-200 доларів. Очікується, що після введення промислового вирощування канабісу ціна ліків на його основі стартуватиме від 10-12 доларів. Це приблизно відповідає європейським цінам. Собівартість грама медичних конопель, наприклад, у Німеччині – 0,5 євро, а в аптеці продається за мінімум €10, каже Іван Гарєв, засновник Drapalin Pharmaceuticals.

Довідка: Міністерство охорони здоров'я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань і за рецептом (як це відбувається у випадку призначення наркотичних і психотропних препаратів). Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Закон N 7457 дозволяє вирощувати медичні коноплі в Україні лише із суворим дотриманням вимог. Воно має відбуватися тільки в умовах закритого ґрунту (наприклад, теплиці і схоже з технологією вирощування тепличних томатів) із цілодобовим відеоспостереженням і наданням безоплатного цілодобового доступу до нього Нацполіції.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності. Протягом трьох місяців Кабмін має привести у відповідність із прийнятим Законом усі нормативно-правові акти: створити 5 нових і змінити 12 чинних.

На наповнення бюджету за рахунок продажу відповідних ліцензій ( 800 грн.) розраховувати не варто. Але Україна може стати країною з перспективною спеціалізацією медичному канабісі. Тепличне виробництво не з дешевих, але бізнес- модель вирощування медичного канабісу більш ніж приваблива. Рентабельність вирощування навіть технічних конопель в Україні може сягати 50%, а дохід з кожного гектара землі, засіяної цією культурою — від $500. З використанням просунутих технологій цю суму можна довести до $2000. Виробництво медичного канабісу взагалі може забезпечити до $100 000 з гектару. Так порахувала дослідницька компанія Pro Consulting. Оптимісти стверджують, що новий напрямок — вирощування медичного канабісу — дасть тисячі робочих місць і наповнення бюджету за рахунок сплати податків.

Вже за пару років чорний ринок медичної коноплі буде витіснено легальним. На цьому зароблять українські фармацевтичні компанії, які сплатять зарплатню і податки. Промислове виробництво канабісу стане в нагоді і тепличному господарству України. Адже зараз 40% теплиць зупинили роботу через воєнні дії.

Ба більше, уряд навіть дасть гранти на будівництво нових теплиць. Заявники можуть подавати свої проектні роботи на будівництво теплиці не менше 0,4 га, але не більше 2,4 га. Відповідно суми гранту варіюватимуться від 2 млн грн до 7 млн грн. Вирощування медичного канабісу в теплицях — це дорого. Але є і переваги: 4 врожаї на рік по 3-4 кг з квадратного метру. Нарешті, як вважають фахівці, інвестиції в виробництво медичного канабісу будуть дуже привабливими для іноземних інвесторів.

Україна має шанс вийти на швидко зростаючий світовий ринок. Аналітики очікують, що з 2022 по 2030 рік ринок щороку зростатиме на 20%. До 2028 року європейська індустрія канабісу може сягнути 115 млрд євро. В Україні є всі шанси стати помітним гравцем на цьому ринку.