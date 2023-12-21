"За" — 248: Рада таки проголосувала закон про легалізацію канабісу

Документ також регулює його обіг

Верховна Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в Україні. Відповідний законопроєкт №7457 було прийнято в другому читанні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк. За його інформацією, за це рішення проголосували 248 народних депутатів.

Железняк підкреслив, що цей законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Також передбачається, що розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Згідно з документом, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Водночас Железняк підкреслив, закон набере чинности через пів року після його опублікування. За його словами, це буде у другому півріччі 2024-го року.

Народний депутат також повідомив, що за цей законопроєкт не голосував жоден з депутатів від фракцій "Європейської солідарності" та "Батьківщини". "За" проголосували 178 нардепів зі "Слуги народу", 19 – "Голосу", 12 – "Довіри", 12 – "Відновлення України", 10 – "Платформи за життя та мир".

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про медичний канабіс. Свої голоси за нього віддали 268 народних депутатів.