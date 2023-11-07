Рада легалізує медичний канабіс зовсім скоро: що розповіли у ВР

Ідея має підтримку президента Володимира Зеленського

Верховна Рада України вже на найближчому засіданні може розглянути у фінальному читанні законопроєкт №7457, який передбачає легалізацію медичного канабісу. Його будуть застосовувати для допомоги бійцям з посттравматичним стресовим розладом.

Також лікування на основі медичного канабісу може застосовуватись і для людей з яскраво вираженим больовим синдромом. Про це голова комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив Bloomberg.

За словами двох депутатів, які налали інформацію іноземному виданню, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки. Один із чиновників наголосив, що закон може бути ухвалений цього місяця.

У липні закон було прийнято у першому читанні. Серед деяких законодавців була негативна реакція. Законопроєкт було схвалено 268 голосами "за" — незначна перемога в 450-місному парламенті. Що важливо, ідея має підтримку президента Володимира Зеленського.

"Щоб наші громадяни могли пережити біль, стрес і травми війни, ми повинні нарешті обґрунтовано легалізувати лікування на основі медичного канабісу для всіх, хто його потребує", — заявив тоді депутатам Зеленський.

Іноземне видання публікує результати липневого опитування Центру Разумкова, відповідно до яких суспільство не підтримало цю ініціативу: 37% проти та 35% за. Похибка при статистичному обрахуванні становила 2,3%.

Bloomberg наголошує, що попри те, що багато українців, які страждають від занепокоєння та інших захворювань, сподіваються, що канабіс їм допоможе, деякі дослідження показують, що медична "травка" може лише тимчасово приглушити травматичні емоції та мати несприятливі побічні ефекти або навіть стати шкідливою, якщо довго її вживати.

У 2019 році Американська психіатрична асоціація виступила проти такого використання, посилаючись на відсутність надійних досліджень. Менше з тим, використання ветеранами медичного канабісу часто висувалося як аргумент для легалізації в США.

Нагадаємо, що "Телеграф" з'ясував, при яких саме захворюваннях українцям випишуть медичний канабіс. Але Україні поки що не розроблено протоколи застосування препаратів на основі канабісу. Будь-яке призначення лікарського засобу має супроводжуватись вітчизняним протоколом лікування.