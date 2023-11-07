Рада легализует медицинский каннабис совсем скоро: что рассказали в ВР

Идея имеет поддержку президента Владимира Зеленского

Верховная Рада Украины уже на ближайшем заседании может рассмотреть в финальном чтении законопроект №7457, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса. Его будут применять для помощи бойцам с посттравматическим стрессовым расстройством.

Также лечение на основе медицинского каннабиса может применяться и для людей с ярко выраженным болевым синдромом. Об этом глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий сообщил Bloomberg.

По словам двух депутатов, направивших информацию иностранному изданию, сессия назначена на начало ноября. Точное расписание парламентских заседаний не разглашается из соображений безопасности. Один из чиновников подчеркнул, что закон может быть принят в этом месяце.

В июле закон был принят в первом чтении. Среди некоторых законодателей была отрицательная реакция. Законопроект был одобрен 268 голосами "за" — незначительная победа в 450-местном парламенте. Что важно, идея поддерживает президента Владимира Зеленского.

"Чтобы наши граждане могли пережить боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец-то обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается", — заявил тогда депутатам Зеленский.

Иностранное издание публикует результаты июльского опроса Центра Разумкова, согласно которым общество не поддержало эту инициативу: 37% против и 35%. Погрешность при статистическом исчислении составила 2,3%.

Bloomberg отмечает, что несмотря на то, что многие украинцы, страдающие беспокойством и другими заболеваниями, надеются, что каннабис им поможет, некоторые исследования показывают, что медицинская "травка" может лишь временно приглушить травматические эмоции и иметь неблагоприятные побочные эффекты или даже стать вредной., если долго ее употреблять.

В 2019 году американская психиатрическая ассоциация выступила против такого использования, ссылаясь на отсутствие надежных исследований. Тем не менее, использование ветеранами медицинского каннабиса часто выдвигалось как аргумент для легализации в США.

Напомним, что "Телеграф" выяснил, при каких именно заболеваниях украинцам выпишут медицинский каннабис. Но в Украине пока не разработаны протоколы применения препаратов на основе каннабиса. Любое назначение лекарственного средства должно сопровождаться протоколом лечения.