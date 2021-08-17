Укр

Киев накрыла буря: какой будет погода в среду, 18 августа

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Киев накрыла буря: какой будет погода в среду, 18 августа Новость обновлена 17 августа 2021, 22:57
Гроза

Киевлянам стоит быть готовыми к грозе.

В Киеве вечером вторника, 17 августа, резко испортилась погода, из-за чего в городе объявили "желтый уровень" опасности.

В "Киевавтодоре" призвали водителей быть осторожными на дорогах, а также заявили, что привели в готовность спецтехнику на случай возможных подтоплений.

"На протяжении 18 августа ожидается значительное ухудшение погодных условий. Ливни и грозы сопровождать порывистый ветер 15-20 м / c. Прогнозируют и резкое похолодание", — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Киеве
Штормовое предупреждение в Киеве

По состоянию на 22:45 вторника в Киеве и его пригородах уже резко испортилась погода: резко поднялся сильный порывистый ветер, который буквально пригибает к земле взрослые деревья и поднимает на высоту 10-го этажа различный мелкий мусор типа бумажек и целофановых пакетов

О возможных погодных капризах предупреждала и синоптик Наталья Диденко.

"Контрасты температурные, за холодным атмосферным фронтом и перед ним — от 17 градусов во Львове до +33 в Киеве!", — написала она, добавив, что это чревато мощными дождями, грозами и градом.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю и рассказали, когда в Украине существенно изменится погода. 

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