Київ накрила буря: якою буде погода в середу, 18 серпня

Киянам варто бути готовими до грози.

У Києві ввечері вівторка, 17 серпня, різко зіпсувалася погода, через що в місті оголосили "жовтий рівень" небезпеки.

В "Київавтодорі" закликали водіїв бути обережними на дорогах, а також заявили, що призвели в готовність спецтехніку на випадок можливих підтоплень.

"Упродовж 18 серпня очікується значне погіршення погодних умов. Зливи і грози супроводжуватиме рвучкий вітер 15-20 м/c. Прогнозують й різке похолодання", — йдеться в повідомленні.

Штормове попередження в Києві

Станом на 22:45 вівторка в Києві і його передмістях вже різко зіпсувалася погода: різко піднявся сильний поривчастий вітер, який буквально пригинає до землі дорослі дерева і піднімає на висоту 10-го поверху різне дрібне сміття типу папірців і целофановий пакетів

Про можливі погодні примхи попереджала і синоптик Наталія Діденко.

"Контрасти температурні, за холодним атмосферним фронтом і перед ним — від 17 градусів у Львові до +33 в Києві!", — написала вона, додавши, що це загрожує потужними дощами, грозами і градом.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень і розповіли, коли в Україні істотно зміниться погода.