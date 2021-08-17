Київ накрила буря: якою буде погода в середу, 18 серпня
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Киянам варто бути готовими до грози.
У Києві ввечері вівторка, 17 серпня, різко зіпсувалася погода, через що в місті оголосили "жовтий рівень" небезпеки.
В "Київавтодорі" закликали водіїв бути обережними на дорогах, а також заявили, що призвели в готовність спецтехніку на випадок можливих підтоплень.
"Упродовж 18 серпня очікується значне погіршення погодних умов. Зливи і грози супроводжуватиме рвучкий вітер 15-20 м/c. Прогнозують й різке похолодання", — йдеться в повідомленні.
Станом на 22:45 вівторка в Києві і його передмістях вже різко зіпсувалася погода: різко піднявся сильний поривчастий вітер, який буквально пригинає до землі дорослі дерева і піднімає на висоту 10-го поверху різне дрібне сміття типу папірців і целофановий пакетів
Про можливі погодні примхи попереджала і синоптик Наталія Діденко.
"Контрасти температурні, за холодним атмосферним фронтом і перед ним — від 17 градусів у Львові до +33 в Києві!", — написала вона, додавши, що це загрожує потужними дощами, грозами і градом.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень і розповіли, коли в Україні істотно зміниться погода.
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