Погоду в Украине определяют два атмосферных фронта.

В западной, северной частях Украины, части Одесской области и в Винницкой области 18 августа погодой управлять будет холодный фронт. Температура снизится до +21 +27. Накануне во Львове уже испытали его влияние — там прошла буря. На остальной территории Украины сохранится жара до +33 градусов.

Об этом в Телеграм написала метеоролог Наталья Диденко.

Циклон Luciano затронет западную, центральную и северную часть Украины, принесет грозы, град и шквальный ветер. На востоке, юге и в Крыму превалирует сухая погода.

Однако, Укргидрометцентр предупреждает — в этих регионах также возможны грозы 18 августа, в частности в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

прогноз погоды Украина 18 августа

В столице Украины Киеве 18 августа следует ожидать дождей, грозы и шквальный ветер. Температура будет колебаться от +22 до +24, станет прохладнее чем 17 августа.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает -шквалы в зоне прохождения циклона могут быть до 20 метров в секунду. Под угрозой — север, запад и центр Украины, а также Винницкая, Одесская и Николаевская области.

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