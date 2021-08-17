Погоду в Україні визначають два атмосферних фронти.

У західній, північній частинах України, частини Одеської області і на Вінничині 18 серпня погодою управляти буде холодний фронт. Температура знизиться до +21 +27. Напередодні у Львові вже відчули його вплив — там пройшла буря. На решті території України збережеться спека до +33 градуси.

Про це в Телеграм написала метеоролог Наталка Діденко.

Циклон Luciano зачепить західну, центральну і північну частину України, принесе грози, град і шквальний вітер. На сході, півдні і в Криму превалює суха погода.

Проте, Укргідрометцентр попереджає — в цих регіонах також можливі грози 18 серпня, зокрема в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

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В столиці України Києві 18 серпня очікувати слід дощів, грози та шквальний вітер. Температура коливатиметься від +22 до +24, стане прохолодніше аніж 17 серпня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає —шквали в зоні проходження циклону можуть бути до 20 метрів на секунду. під загрозою — північ, захід та центр України, а також Вінницька, Одеська та Миколаївська області.

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